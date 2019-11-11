〈稅收統計〉台商回流炒熱不動產交易 10月土增稅收年增2成

台商回流讓不動產市場回溫，根據財政部統計，與不動產交易有關的土地增值稅與契稅兩者同步增加，其中土增稅單月稅收 91 億元，年增幅 2 成，契稅 10 月稅收約 13 億元、較去年同期增加約 2 億元。

財政部統計處處長陳玉豐表示，10 月土增稅徵起件數約 5.13 萬件，較去年同期增加約 3156 件，單月實徵淨額共 91 億元，較去年同期增加 15 億元、年增幅 20.1%。

今年前 10 月土增稅起徵起件數共 48.9 萬件，較去年同期多了 5349 件，實徵淨額 826 億元，較去年同期增加 65 億元、年增幅約 8.6%。

觀察六都 10 月土增稅稅收狀況，主要以桃園市與台中市增幅最多，桃園市單月徵起件數 5560 件、實徵淨額 14.43 億元，較去年同期增加 57.2%；累計前 10 月實徵淨額共 92.75 億元，較去年同期增加 14%。

台中市單月徵起件數 6358 件、實徵淨額共 14.55 億元，較去年同期增加 53%，累計前 10 月實徵淨額共 139.2 億元、年增幅 16.6%。

另外，台北市單月實徵淨額約 15 億元、新北市約 17.2 億元，分別較去年同期增加 17.8%、16.3%，統計今年前 10 月稅收，新北市稅收共 162 億元，高居六都之冠，台北市則以 150 億元居次。

官員指出，10 月土增稅大幅增加，主要是徵起件數增加，加上百萬元以上大額交易稅款入帳挹注所致，多少透露不動產交易有回溫趨勢，尤其這波台商回流潮，催化土地交易與廠房買賣增加，進而帶動土增稅收成長。

至於今年土增稅全年是否可望突破百億元？官員表示，10 月土增稅與交易件數增加，可能是提前反應年底交易熱潮，加上部分稅額延後入帳，但全年稅收能否突破百億元，還有待觀察。