【運達投顧】後半週是拉抬關鍵



台股連三天整理今天並回測 10 日線，由於下週三是台指期結算，上週說明本週後半週是台股拉抬的時刻，所以整理還須幾天，今天指數下跌沒有暴量，量價未失控，本周觀盤及操作重點分析如下：

1. 週五美股受美中貿易協議稍有雜音影響，指數開低後但仍拉尾盤收高，美股再創歷史新高。關於貿易協議川普表示「尚未」同意取消對中「全部」關稅，但副總統彭斯幕僚透露白宮非常樂觀美中年底前將完成並有望簽署第一階段協議。他說：「我們非常樂觀，第一輪將會完成，有望在今年年底前簽署。與中國的第一階段貿易協議可能在 12 月 15 日之前達成。」依照目前訊息來看貿易協議應該可順利達成，有機會部分取消關稅。由於美股至今都還在創歷史新高，多頭指標仍續強，那麼本週起要留意的是落後補漲股 (亞股) 可否轉強。上週我們就國際股市的結構做過說明：目前在型態上韓、港股都已經突破 9 月前高，若是陸股也可過 9 月高點，那麼落後的韓、港、陸股還有再往上挑戰高點的機會，當亞股都能走補漲，台股就還有挑戰 12682 點的實力。陸股從 5 月份貿易戰至今在型態上已經打出一個頭肩底，若是陸股可以突破前高 10/14 的 3026 點，那麼頭肩底型態完成陸股的補漲才剛要開始，對於漲多的台股仍有拉抬效應。所以本週起多方的觀盤指標要放在陸股，只要陸股不走弱台股也不會有大幅度拉回的風險。

2. 股市的上漲重心在資金面，就外資 10 月份以來已經大買超了 1736 億元，可是投信只有小買 14 億、自營商還賣超 88 億，反倒是融資增加 90 億散戶近場比本土法人多，以此來看本土投信、自營商的持股仍屬低水位，所以外資有軋投信持股不足的機會。近日市場預期中美貿易談判有望達成初步協議，再加上全球央行維持低利政策，使全球股票基金在 11 月初的單周資金流入額高達 75 億美元 (約 2,280 億元台幣)，創下近兩年來最快速度，由於聯準會今年降息已經結束明年是否降息還要看通膨是否增溫，所以殖利率的下跌先告一段落也使得債券下跌，資金從債券市場流向股市，這也造就全球股市仍持續上漲。若搭配匯率的角度來看，上週我們提示目前美元與人民幣都在升值對於新台幣的影響有一定的程度，所以這裡要看美元與人民幣到底哪一個強，這將決定資金是否可持續流向亞股推升股市，目前人民幣維持在破 7 但也沒進一步的升值，若貿易協議順利完成，相信人民幣還有進一步升值的空間。美元目前也在 98 元附近，這裡還須觀察美元與人民幣哪一個比較強。

3. 在操作面 11 月起台股因為受限漲多指數開始震盪，很多高位階股也都紛紛出現拉回，我們試想若一堆高位階的個股拉回，目前仍靠權值股撐盤指數不墜，若這些拉回的個股也來到支撐區後，那麼資金又會輪迴到這些經過修正的股票，屆時又會帶動台股往上漲。所以目前操作尚須等待這些漲多股修正近尾聲後再進場，現階段可先留意與指數無關的生技股。

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