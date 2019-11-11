【群益投顧】指數高檔獲利賣壓湧出，大跌逾百點跌破12日線，下檔看月線11360點支撐

一、盤勢分析

上週道瓊指數連續三週走高，S&P500 指數連續五週走揚， NASDAQ 則是連續第六週上漲，費城半導體指數也是連三週上揚。上週五美股四大指數尾盤震盪走高，同步站上收盤歷史新高位。企業財報預期在標普 500 指數成分公司中優於預期的則有 74%。在美股不斷創新高的過程中， 加權指數在 11/6 來到 11668 點後， 陷入整理， 不僅未再創高， 反而在小跌後更出現大跌百點以上的回檔，亞洲各國股市也普遍都下跌。雖然蘋果上週五再創新高但台股中之蘋概股如台積電、大立光、鴻海、玉晶光等全數下挫， 由於指標股轉弱，櫃買市場之中小型股跌幅更是慘烈， 終場台股大跌 152 點， 跌幅 - 1.31%，收在 11427 點，成交量擴增為 1492 億元。

二、盤勢預估

台股自 10/14 外資開始買超至 11/8 止， 已連續買超 20 日， 最高漲點為 779 點， 漲幅為 7.15%， 買超金額為 1625 億元，由於上週五外資期貨淨多單已連續數日降低， 現貨買超也縮至 15 億元， 代表本波外資買盤似有縮減之意，由於盤中跌破 11500 點整數關卡， 並下探至 12 日線以下，初期有力止跌點先看月線 11360 點。

華通（ 2313）第三季淨利 14.72 億元，第三季毛利率 18.93％ 、營益率 12.95％ 、稅後淨利率 9.04％ ， EPS1.24 元， 同為近年來單季新高，累計前三季 EPS 達 2 元和去年全年 EPS 相差不多，主要原因除美系客戶優於預期的新機銷售加上大陸客戶手機用板往高階方向發展，目前手機配件最熱門的無線藍芽耳機出貨暢旺，十月營收以 62.25 億元， 創下單月歷史新高。

欣興 (3037)10 月營收 78.3 億元，較上月增加 0.65%，較 107 年同月增加 3.6%。累計 108 年 1-10 月營收 677.9 億元， 較 107 年同期增加 7.93%。目前市場主流高階智慧手機出貨優於預期， 及 5G 相關運用增高， 產能持續吃緊有望延至明年首季，因此公司目前仍是大力增加資本支出及擴充客戶所需產能。明年以後各家新機都將提升至 5G 規格，市場對於 HDI 板的需求有增無減。工研院產科國際所表示 5G 行動通訊、AI、大數據分析等應用，可帶動 HPC 高效能運算晶片需求， 晶片封裝需要 ABF 載板，未來 ABF 載板面積增大、層數增多，產能需求將呈現倍數成長。預估欣興 (3037) 每月 ABF 載板量產將有 3000 萬顆到 4000 萬顆。

健鼎 (3044) 第三季稅後淨利 20 億元、季增 55.6%、年增 21.8%，EPS 達 3.82 元，毛利率為 23.9%，同步創下歷史新高，優於預期。大陸湖北仙桃廠擴建最快可在明年初完成，新產能預計於 2020 年 2Q 以後有機會為營收成長注入生力軍。健鼎十月營收， 受工作天減少影響， 十月營收 47.9 億元， 較九月 - 3.3％ ， 較去年同期成長 2％ ， 累計前 10 月營收達 452.5 億元，較去年同期 436.9 億元成長 3.6％ 。

三、強勢股

電子：

健鼎 (3044) 、華通 (2313) 、濱川 (1569)、世芯 (3661)、欣興 (3037)。

非電：

美時 (1795) 、上銀 (2049) 、龍巖 (5530)、中裕 (4147)、亞德客 - KY(1590)。

本文係研究員對大盤之看法， 僅供參考， 不做進出依據