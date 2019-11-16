沙美上市日 股市回檔時？

沙美石油獲利能力高於蘋果，更比艾克森美孚石油、荷蘭皇家殼牌石油、雪弗龍獲利加總還高出三成，上市吸引認購，將排擠市場資金。

【文／魏聖峰】

經過多次的延宕，沙國最大國營石油公司沙美石油（Saudi Aramco）終於在 11 月 3 日啟動首次公開發行股票（IPO）程序，並將在沙國證券交易所掛牌上市。金融市場普遍的共識是，一旦沙美石油上市後，資本市值上看 2 兆美元，將會直接超越蘋果成為全球最大資本市值企業。沙美石油 IPO 對當前的金融市場有可能形成排擠作用，有可能在 IPO 的蜜月期就出現股價高點。預料對國際油價和全球金融市場必然造成影響。

沙美石油的 IPO 計畫是由沙國現任王儲賓沙爾曼主導，他現年 34 歲，表面上雖是王儲，卻是實際的掌門人。2017 年賓沙爾曼發動一場政變剷除異己，如果沒有意外，賓沙爾曼將是未來國王。他掌權後為了討好民眾啟動經濟改革，改善年輕人失業率高達 4 成的問題。經濟改革需要資金，所以他把籌措資金來源的眼光放在釋出國營企業沙美石油上。

挹注沙國財政收入

沙國的鄰國葉門在 2015 年發生內戰，葉門政府軍屬於什葉派，背後是由沙國死敵伊朗支持。為了抵抗伊朗的進逼，沙國在葉門內戰中派兵干預並支持葉門叛軍。過去 4 年，葉門內戰讓沙國軍費高漲。即使沙國是全球第二大產油國，軍費支出和經濟改革需要的資金都造成財政赤字大增。 17 年沙國政府財政赤字擴大到 217 億美元，到 18 年前三季政府財政赤字才縮小到 130 億美元。

國際油價從 14 年第四季下跌，對沙國的原油收益影響很大。以西德州原油為例，在 2011～2014 年第三季期間，油價大部分維持在每桶 88～110 美元間震盪，是沙國最近十年來原油收益最好的時光。美國頁岩油從 14 年起大量開出並對外出口，是造成國際油價從原本每桶 85 美元以上的價位跌到目前 50～60 美元間。油價最慘時還曾經跌破每桶 40 美元，也是造成沙國原油收益大減、政府財政出現赤字的主因。若沙美石油能順利 IPO 將可以有效改善沙國政府的財政赤字壓力。

沙美石油董事長阿爾魯馬亞（Yasir al-Rumayyan）和執行長納瑟（Amin Nasser）都出席 11 月初的 IPO 說明會。預訂 11 月 17 日接受市場認購；根據沙美石油 IPO 的文件顯示，計畫撥出低於 0.5% 的股份出售給散戶投資人，還會釋股給法人，該股將在 12 月 5 日做出 IPO 定價。雖然沙美石油還沒對外說明會釋股多少比重給法人，根據路透社引述消息人士指出，應該會釋出 1～2% 的股權，希望能籌措到 200～400 億美元的資金。根據推算，若釋股 1% 可在市場募集約 150 億美元，將會是歷年來規模第 11 大的 IPO，若能釋股到 2% 則將會是全球最大規模 IPO 案，屆時釋股後市值會達到 1.5 兆～2 兆美元，超越蘋果公司成為全球資本市值最大的企業。

從沙美石油的基本面來看，每天可以產出原油 1096 萬桶，超越俄羅斯國營石油公司和其他中東國家的石油公司，是全球最大的煉油廠。今年前九個月的淨利是 680 億美元，去年淨利約 1110 億美元，比艾克森美孚石油、荷蘭皇家殼牌石油、英國石油、雪弗龍等國際石油公司淨利的總額還多出三分之一。若和蘋果的獲利能力相比，蘋果今年前三季淨利為 353 億美元，18 年賺 594.3 億美元；比較起來，光是今年前三季沙美石油的獲利幾乎是蘋果的一倍，去年則是蘋果獲利的 1.8 倍。

來源：《先探投資週刊》 2065 期

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