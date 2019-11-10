〈觀察〉散熱廠訂單看至2021年 熱板、熱管價格維持高檔

明年 5G 手機大量問世，熱板、熱管需求大增，儘管外界認為，明年價格開始滑落，不過散熱業者表示，訂單能見度至少看到明年上半年，甚至 2021 年前都樂觀，且價格仍可維持高檔，各廠獲利仍有成長空間。

研調機構 Gartner 預計，5G 連網技術將帶動既有 4G 手機換機潮，手機市占率將從 2020 年的 10%，提升至 2023 年 56%；資策會則預估，今年 5G 手機出貨上看 1141 萬支，2020 年全球將有 170 家電信商提供 5G 商用服務，出貨上看 2.6 億支。

5G 手機出貨量看增，也成散熱廠明年營運主要動能，各廠更積極擴增熱管、熱板產能，因應散熱需求，光是單一熱管供應商，明年上半年出貨量上看逾 4400 萬支，年增逾 1 成，除訂單能見度已至明年上半年外，熱板能見度甚至可至 2021 年。

業界人士表示，市場競爭但前景仍大，廠商還有獲利空間，以熱管價格來看，過去價格一度從 0.8-0.9 元跌至 0.2 美元，不過導入薄型熱管後，價格回升至 0.5 美元，近期再研發出體積小、材料少、效能更佳的熱管，也讓價格再突破 0.5 美元。

至於熱板，供應鏈不諱言，每季價格都有調整、逐季下滑，不過照訂單來看，一般熱板仍可維持 1.5-3 元，高階電競相關使用熱板，更可到 4 元以上。

法人表示，散熱廠今年積極擴產，儘管未來價格有撐，獲利動能可維持多久仍是未知數，但無論 5G 手機的型號、熱度瓦數有多少，解熱需求強勁，業者盼搭上 5G 熱潮上再衝出營運佳績。