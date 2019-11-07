散熱廠10月營收再報喜 泰碩、健策創新猷 雙鴻創同期新高

散熱廠今 (7) 日公布 10 月營收，其中泰碩 (3338-TW)4.61 億元，年增 59.5%，健策 (3653-TW)5.18 億元，年增 38.63%，2 家業者均創新高；雙鴻 (3324-TW)9.26 億元，創歷史同期新高，年增 22.5%，業強營收 2.29 億元，創近 2 年單月新高。

雙鴻 10 月營收 9.26 億元，月減 6%、年增 22.5%；累計前 10 月營收 83.92 億元，年增 33.79%。法人預期，雙鴻第 4 季營收可維持高檔，未來 3 年營收可望逐年成長，今年每股純益上看 11 元。

泰碩 10 月營收 4.61 億元，再創新高，月增 1.34%、年增 59.5%；累計前 10 月營收 37.33 億元，年增 35.03%。法人表示，隨著高階機種對於熱板需求暢旺，產線持續擴增，預期手機散熱模組，出貨將逐步走高，另泰碩打入中國 5G 基地台主要供應供應鏈，明年營運看俏。

健策 10 月營收突破 5 億元大關，創新高，單月營收 5.18 億元，月增 5.68%、年增 38.63%；累計前 3 月營收 44.79 億元，年增 16.84%。

健策受惠伺服器扣件、均熱片等接單暢旺，營收創新高，展望後市，法人表示，健策旗下無錫廠及大園廠，為提升接單量積極擴產，更將領域擴大至電動車等，預期未來 2 年營運仍將持續成長。

業強 10 月營收 2.29 億元，創近 2 年單月新高，月增 10.96%、年增 57.46%；累計前 10 月營收 17.85%，年增 13.96%。據悉，業強為主要供應熱管業者，今年熱管出貨量可望突破 8800 萬支，且訂單能見度已看至明年上半年，營運可期。

元山 (6275-TW)10 月營收 2.71 億元，月增 20.8%、年增 21.38%；累計前 10 月營收 25.05 億元，年增 14.8%。元山表示，去年底官田廠啟用後，接單狀況良好，且家電與熱傳兩大事業均有明顯成長，未來將依接單狀況持續提升產能，預期今年全年營收可望年增兩位數。