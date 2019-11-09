〈神基30周年〉明年營收估增8-12% 獲利表現更好

強固型電腦業者神基 (3005-TW) 董事長黃明漢今 (9) 日指出，目前第 4 季拉貨穩定，估計持平第 3 季或略減，明年則維持成長，法人估明年營收可望延續今年 8-12% 的成長，獲利幅度更可優於營收。

黃明漢指出，今年強固型電腦、車用機構件、綜合機構件、航太扣件等 4 大事業均同步成長，且優於產業表現，神基今年前 10 月營收 222.72 億元，年增 9.2%。

第 4 季來看，黃明漢透露，目前市場上 CPU 還是很缺、但神基屬非消費型，因此未受影響，目前客戶拉貨狀況還不錯，但 12 月下旬須觀察聖誕節假期拉貨動能。

其他事業方面，黃明漢表示，雖然汽車產業今年下降 4-6% 左右，但車用扣件事業依舊成長，優於整體；碳纖材料則受惠滲透率提升，加上高階筆電 (Ultra) 今年成長 20%，帶動綜合機構件雙位數年增；至於豐達科為主體的航太扣件，今年也繳出不錯的成績。

展望明年，黃明漢認為，預計還是可望維持成長，法人預估，神基今年營收年增約 1 成，明年可望延續，年增幅約在 8-12% 左右，獲利增幅可望優於營收。

除既有事業外，神基也朝向 AI、IoT、智慧製造等新應用發展，黃明漢透露，目前已經新事業應用在日本、歐洲、越南等地有所斬獲，雖然初期貢獻不大，但會是好的開始。