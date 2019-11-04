〈雙11要來了〉全聯首次加入電商大檔 啟動數位轉型第二階段

連鎖超市龍頭全聯在今年 5 月推出自家的 PX PAY 累計下載數突破 420 萬次，達成首波數位轉型目標後，第二波轉型是打造第二支 APP「PX GO 全聯線上購」，並搭上雙 11 電商最大檔上線，主打全聯一項較具競爭優勢的生鮮冷藏冷凍等商品。

全聯執行長謝健南指出，全聯正進行數位轉型計畫，此次推出線上 go 服務，選擇的「不是傳統電商模式，將幾千萬種東西送到家裡去這不是我們的強項」，全聯的優勢在於生鮮、冷藏等一般電商業者較難切入的領域。

另一方面，全聯善用全台擁有近千家店的優勢，透過此次新 app 上線，可提供消費者分批取貨的服務，幫消費者解決囤貨問題，甚至可將分批取貨的商品透過 app 轉贈給親朋好友。

謝健南表示，全聯引進數位科技、切入電商，目的在於透過數位服務，讓購物方式更多元更有趣，並藉此吸引更多年輕客群。

PX PAY 上線短短半年，累計下載數已有 420 萬次，總交易額僅次 LINE PAY 和街口支付，更是單一通路最大，顯見庶民經濟的龐大市場不容小覷，而使用者每周開啟 PX PAY 的頻率達 4-5 次，也因此，全聯今年的來客數有明顯成長，並帶動非現金支付比重。

全聯統計，PX PAY 上線後，原實體信用卡交易占比未受侵蝕，反而因導入多家信用卡成功帶進新客群，整體非現金占比來到 33.5%。

謝健南進一步指出，在周末和連假時，占比甚至可達 35%，有助降低等候收銀時間，提升服務品質，預計接下來多元卡機上線後，非現金占比將達 40%。

全聯目前線上購物的商品項目約 500 項，規劃明年將增至 800 項，內部會不斷統計消費者購買頻度和總量較多的商品數據，來調整線上銷售。