能源盤後—中美同意談成後分階段取消關稅 原油獲支撐 但尚未刷新高

週四 (7 日) 交易，中美同意在達成部分貿易協議後，分階段取消關稅，示意雙方仍在進行貿易談判且有所進展，給原油需求提供了支撐力，原油期貨價格應聲上漲。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「關稅將在第一階段貿易協議達成後取消，這消息給了週四原油支撐力，儘管週三官方庫存報告顯示國內原油供應量意外大增。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 71 美分或 1.3%，收每桶 57.06 美元，收復前一日 1.5% 跌幅的一部分。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 35 美分或 0.6%，收每桶 62.09 美元，收復前一日 1.9% 跌幅的一部分。

Steeves 指出，「目前，12 月 WTI 的交易價格還在週三的範圍內，所以我們還沒看到更高的突破。我認為整體處於橫向到稍微上行之間，所以我認為前景大概是橫盤整理到小幅上漲，阻力點接近 60 美元。」

中國商務部發言人高峰週四表示，「過去兩週，中美兩國牽頭人進行了認真且有建設性的討論，雙方同意隨協議進展，分階段取消加徵關稅。」

這個消息有助於提振美股在內的風險資產之樂觀情緒，尤其前一日報導示意美國川普總統和中國領導人習近平之間的會議推遲至下個月舉行。

Spartan 資本證券公司首席市場分析師 Peter Cardillo 在其每日報告指出，「這全是因為貿易發展正面，其成果將解除重大的經濟不利威脅。」

原油投資者也一直關注美國石油庫存增加的跡象，因為這會讓價格承壓。EIA 週三公布，上週 (11/1 止) 原油庫存大增 790 萬桶，為連續第二週增加。

其他能源商品交易

12 月交割的汽油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 1.6217 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 1.9234 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格上漲近 2.9 美分或 1%，收每百萬 Btu 2.857 美元。

EIA 週四公布，上週美國天然氣供應量增加 340 億立方英呎，低於預期。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期美國上週天然氣供應量增加 390 億立方英呎。