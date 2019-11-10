〈工業技術資訊月刊〉祭十大補帖助攻產業

面對工業 4.0 的熱浪，智慧化、數位化正影響著製造業的發展。有鑑於工具機產業受美中貿易戰衝擊，特別是泛用機種的銷售狀況深受影響，工研院為協助業界渡過此波貿易戰變局及強化產業競爭力，特別祭出十大補帖，規劃一系列「工具機產業人才能力提升培訓課程」，致力提升產業具備發展次世代高階工具機及客製差異化之能力，並積極培育工具機產業之中高階專業人才。

工研院祭出十大補帖免費培訓中高階工具機產業人才競爭力。

工研院副院長張培仁表示，綜觀近年全球製造產業發展趨勢，顯示市場需求正走向少量多樣、大量客製化模式，以軟硬體整合服務提高整體附加價值，為智慧製造提供完整的解決方案（Total Solution）成為勝出關鍵；此外，傳統的工具機設計與應用多仰賴資深工程師，發揮經驗值提升設計品質與產能，需要大量時間、物料資源且無法因應全球製造業多樣化的生產需求；因此，發展次世代高階工具機及培育中高階專業人才，是工具機產業掌握這波轉型升級的關鍵與機會。

為協助台灣工具機廠商因應這波智慧浪潮，工研院智慧機械中心執行長陳來勝指出，工研院對準產業需求，以智慧製造的先進技術協助國內工具機廠商搶攻全球高階工具機市場，提升整體製造業的產值；同時積極投入相關人才的培育，10 月起開設一系列「工具機產業人才能力提升培訓課程」，以豐沛的研發能量與豐富的應用實務經驗，助產業培訓高階專業人才，提升產業競爭力。

工研院以「智慧製造」及「數位設計」為兩大主軸方向，為工具機產業量身打造 10 堂「工具機產業人才能力提升培訓課程」，內容包括可有效強化工具機生產效能的智慧製造課程，涵蓋「智慧製造技術說明及產線應用」、「先進智慧製造與量測技術」、「工具機熱問題與解決方案」、「CNC 工具機智動化生產系統」、「高效率切削與加工製程優化技術」；以及可改善工具機結構與效能的數位設計課程，如「工具機結構分析技術」、「軌道與傳動元件設計應用」、「工具機結構最佳化設計技術」、「工具機伺服控制模擬之參數型進給機構」、「工具機機電系統整合設計開發」，期望藉由工研院在智慧機械領域之專家經驗傳承，強化受訓者在發展高階工具機種所需的專業知識及技術實務能力，進而帶動廠商未來研發及服務能量，創造高值化的營運模式。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 334 期 2019 年 10 月號，未經授權不得轉載。