三大法人買超25億元 外資連20買達1625億元 小心兩手策略避險

三大法人今 (8) 日合計買超 25 億元，其中，外資續買台股 15 億元，為連 20 日買超，合計買超金額達 1625.41 億元，值得留意的是，外資買超現貨金額愈來愈縮手，且已連續 2 天賣超台積電，同時，連續 4 天減碼台指期淨多單，須慎防外資逐步大玩兩手策略的避險動作。

台股今天下跌 27.02 點，收在 11579.54 點，跌破 5 日線，成交值新台幣 1343.31 億元，三大法人同步買超，外資及陸資買超 15.03 億元，投信買超 5.72 億元，自營商買超 4.35 億元，合計買超 25.1 億元。

若拉長時間觀察外資操作，外資不但連 20 買，創下累計 1625.41 億元的買超金額，而且近一季以來，外資買超已經達 2115 億元，今年以來則達 1818 億元，顯示外資買盤主要呈現上半年減碼，下半年才慢慢回流，到本季大舉發威的狀況。

雖然外資近期連買，但卻已悄悄開始在台指期避險，今天外資淨多單續減 1121 口至 52106 口，為連續第 4 天減碼，4 天下來累計減碼近萬口、達 9810 口。

外資大玩兩手策略，不只從期現貨不同調可看出端倪，從新台幣升貶也可看出，台股本波從 10/9 的 10889 點起漲，新台幣也從這天起從 30.85 兌 1 美元開始強升，雖然近期盤整，但也維持在 30.4 附近盤旋，波段勁揚超過 1%，外資大賺台幣升值錢，也買進台積電拉高台股指數，但近期，外資已經連賣台積電 2 天，累積減碼台積電 7333 張，且新台幣也出現連續 3 天微幅收貶。

由於台股漲多，已逐步見到外資的避險動作，分析師提醒，外資在台指期淨多單水位若跌破 5 萬口，恐怕將是翻轉訊號。

回到今天操作來看，外資買超前 10 名個股包括：和碩 22068 張、鴻海 21242 張、南茂 14349 張，此 3 檔獲得外資加碼超過萬張，其餘依序為新光金、緯創、富邦 VIX、正崴、瀚宇博、友達、台新金。

外資賣超前 10 名個股包括：統一、開發金、旺宏、元大金、台積電、聯電、燿華、臺企銀、南電、華航。

投信買超前 10 名個股包括：緯創、華通、晶電、和碩、台積電、元大台灣 50、良維、全新、鴻海、僑威。

投信賣超前 10 名個股包括：中美晶、雙鴻、台光電、華泰、楠梓電、台郡、義隆、台表科、訊連、華邦電。

自營商買超前 10 名個股包括：元大 S&P 原油正 2 獲加碼 32299 張，為唯一破萬張個股，其餘依序為鴻海、富邦 VIX、元大 S&P 石油、元大台灣 50 反 1、緯創、瀚宇博、華通、富邦上証正 2、南茂。

自營商賣超前 10 名個股包括：元大 S&P 原油反 1 遭賣 11198 張、元大滬深 300 正 2 遭賣 10714 張，此 2 檔 ETF 遭自營商賣超超過萬張，其餘依序為元大 S&P 黃金正 2、元大高股息、新光金、旺宏、群創、國泰美國道瓊反 1、元大臺灣 ESG 永續、中信中國 50。