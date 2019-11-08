群創Q3虧損擴大 EPS -0.39元 近3年半來最慘

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (8) 日公布第 3 季財報，受面板價格下跌與產業競爭影響，第 3 季虧損擴大達 38.88 億元，每股虧 0.39 元，為近 3 年半來新低，累計前 3 季虧損 105.83 億元，每股虧 1.06 元，展望第 4 季，群創表示，大尺寸電視面板可望止跌持穩，預期整機出貨將達高峰，將持續調整產品組合，提升產品附加價值。

群創第 3 季營收 632.94 億元，季增 0.19%、年減 14.36%，毛利率 1.86%，季減 1.85 個百分點、年減 8.2 個百分點，營益率 - 7.67%，稅後虧損 38.88 億元，皆較上季虧損擴大，每股虧損 0.39 元。

群創累計今年前 3 季營收 1863.94 億元，年減 10%，毛利率 2.36%，年減 8.43 個百分點，營益率 -6.87%，稅後虧損 105.83 億元，每股虧損 1.06 元。

群創表示，第 3 季大尺寸面板價格仍處低檔，將積極調整產品線及產品組合，面對總體經濟不確定性，將持續控管成本，依市場情況及客戶需求適時調整資本支出，第 3 季折舊及攤銷為新台幣 89 億元，資本支出則為新台幣 50 億元。

展望第 4 季，群創表示，大尺寸電視面板可望止跌持穩，預期整機出貨將達高峰，並持續調整 IT 面板產品組合、提高 IPS、窄邊框產品比重，提升產品附加價值，預期大尺寸產品價格、出貨將持平第 3 季，中小尺寸受惠品牌新機推出，手機面板出貨持續緊俏，預期產品平均價格將季增 5%，出貨量則將季減個位數。

群創第 3 季整體出貨面積 705 萬平方公尺，季減 2.9%，液晶面板售價為每平方公尺 287 元美金，其中，中小尺寸營收為新台幣 176 億元，季增 20.5%，合併出貨面積 68.72 萬平方公尺，季增 13.5%。

以產品應用別區分營收，群創第 3 季手機及商用產品占比 32%，可攜式電腦占 21%、桌上型螢幕占 11%、電視則占 36%，以產品尺寸別區分，10 吋以下 28%、10-20 吋為 25%、20-30 吋為 13%、30-40 吋為 4%、40 吋以上則為 30%。

群創今也公布 10 月合併營收為 220.15 億元，月增 1.42%，年減 11.57%，為今年單月新高，累計前 10 月合併營收達 2084.08 億元，年減 10.18%，出貨表現方面，大尺寸合併出貨量共計 1041 萬片，月增 2.1%，中小尺寸合併出貨量共計 2196 萬片，月增 3.6%。