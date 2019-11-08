華通Q3純益逾14億元創新高 前3季每股賺2元

PCB 廠華通 (2313-TW) 今 (8) 日發布最新財報，第 3 季獲高階產品推動，稅後純益 14.72 億元創歷史新高，每股純益 1.24 元，第 3 季毛利率也達 18.93%、營益率 12.95%、稅後純益率 9.04%，「三率三升」走勢亮眼，前 3 季稅後純益 23.8 億元，年增 21%，每股純益達 2 元。

華通今天也公布 10 月營收，以 62.25 億元續創高，月增 4.92%，年增 19.69%，在目前 Any-layer HDI PCB 接單旺盛同時，第 4 季營收有機會超越第 3 季 162.94 億元，華通前 10 月營收為 450.63 億元，年增 8.78%。

華通第 3 季營收 162.94 億元，毛利率為 18.93%，季增 4.26 個百分點，年增 4.34 個百分點，稅後純益 14.72 億元創歷史新高，季增 1.48 倍，年增 49.6%，每股純益 1.24 元

華通前 3 季財報營收 388.38 億元，毛利率 15.29%，年增 0.77 個百分點，前 3 季稅後純益 23.8 億元，年增 21.19%，每股純益達 2 元。

華通第 3 季起業績表現亮麗，受惠美系客戶新機銷售成績優於預期、中系客戶手機用板疊構往高階（Any-layer HDI）設計方向發展，加上無線藍芽耳機推升軟硬複合板出貨暢旺，帶動華通營收續創歷史新高。

華通第 3 季季報符合董事長吳健股東會所說，在貿易戰等大環境不確定因素干擾下，今年是華通展現接單與調整產能等應變能力的時候。

因應未來 5G 時代，華通重慶二期廠區已於 10 月完成奠基儀式，廠區規畫總投資約 150 億元、年產能 500 萬平方英呎，將視市場供需狀況分階段添購設備，該廠區最快 2021 年上半年量產。

根據法人觀察，華通目前產品出貨以手機、消費性產品以及穿戴式裝置為主，其中美系新機價格較親民的 LCD 版帶來一波換機需求，中系客戶也無視貿易戰紛擾，中高階手機持續拉貨，目前各產線稼動率都幾近滿載，HDI 和軟硬複合板兩大產品線稼動率超過 90%，產能吃緊狀況甚至可持續到 2020 年。