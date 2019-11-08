看好明年iPhone需求 外資調升和碩評等 目標價喊75元

代工大廠和碩 (4938-TW) 受惠蘋果 iPhone 拉貨動能強，第 3 季財報亮眼，毛利率、營益率、淨利率皆創近 15 季新高，亞系外資也出具報告指出，看好蘋果新機、明年遊戲機需求，將評等從中立調升至買進，目標價最高喊到 75 元。

亞系外資指出，今年和碩調整生產策略，配合蘋果新機發表週期調整，一次處理一款產品，今年下半年是蘋果 iPhone11、明年上半年則專攻 iPhone SE2，藉由控管營運成本與產能利用率提升，帶動營運成長。

展望明年，亞系外資表示，預期明年蘋果推出 5G 手機後將帶動換機潮，和碩可望受惠，因此調升評等至買進，目標價喊至 75 元，不過外資也提出風險，包含 iPhone 終端需求減弱、訂單分配調整、子公司營運狀況與美中貿易形勢改變等。

另一家外資也表示，和碩第 3 季財報亮眼，預期蘋果 iPhone 手機需求動能將持續至第 4 季，加上子公司營運回升，預期第 4 季營收可望季增 15%，達 4000 億元以上，但由於去年基期高，預期將年減 12%，

外資進一步指出，受惠明年蘋果 iPhone 新機、索尼和微軟遊戲機、5G 應用等需求，預期和碩明年產能利用率將持續提升，因此調升評等至買進，目標價從 46 元上調至 69 元。

和碩第 3 季營收 3547.95 億元，季增 18.52%、年增 10.18%，毛利率 3.75%，季增 0.37 個百分點、年增 0.42 個百分點，營益率 1.76%，季增 0.77 個百分點、年增 0.65 個百分點；稅後純益 62.97 億元，季增 81.74%、年增 122.49%，每股純益 2.41 元。

和碩累計今年前 3 季合併營收 9482.75 億元，年增 8.5%，毛利率 3.18%，年減 0.11 個百分點，營益率 1.01%，年增 0.17 個百分點，稅後純益 110.93 億元，年增 0.27%，每股純益 4.25 元。