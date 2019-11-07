〈和碩法說〉Q4通訊與消費性產品出貨旺 營收估優於Q3 明年5G將成動能

和碩 (4938-TW) 今 (7) 日舉辦線上法說會，展望未來，總經理暨執行長廖賜政表示，預期第 4 季資訊產品包含筆電、桌機等將季減雙位數，但手機、平板等非資訊產品動能仍強，估將季增 2 位數，整體營運將可優於第 3 季，明年也樂觀看待 5G 需求，將成為各產品線動能。

依產品線來看，廖賜政表示，資訊產品方面，第 4 季筆電出貨估將季減 10-15%，不過全年仍有 10-15% 的成長，桌機及主機板將季減 15-20%，全年則持平或小幅成長，通訊與消費性產品合計將持平第 3 季或小幅成長，但由於去年第 4 季基期較高，因此估不如去年同期。

法人指出，在蘋果新機帶動下，通訊與消費性產品可望季增 2 位數，整體而言，第 4 季表現將優於第 3 季，但因去年基期較高，年對年則將衰退。

展望明年，廖賜政表示，預期消費性產品動能最強，主因是產品應用、裝置更多元，加上明年新機種亮相，預期將持續帶動營收成長，資訊產品方面，市場相對成熟，預期將持平今年或小幅下滑。

廖賜政強調，未來通訊產品同樣步入成熟期，和碩將持續提升產品品質跟產能利用率，強化集團上下游垂直整合，以符合產業布局。

廖賜政認為，明年市場變數多，還在評估資本支出，但預期包含 5G、IoT、遊戲機帶動下，將成明年營收成長主力，看好 5G 產品可見度將比今年好，和碩也開始投入智慧家庭領域，對子公司 IC 載板廠景碩 (3189-TW)、金屬機殼廠鎧勝 - KY(5264-TW) 明年看法也樂觀，認為已觸底向上。