常廣今登興櫃 首日大漲近9成

微創手術器械製造商常廣 (6730-TW) 今 (8) 日以每股 45 元登興櫃，開盤直接衝上 85.47 元，漲幅近 9 成，展望後市，法人表示， 2 項創新型手器械新品可望明年底前取證，預期 2021 年營收將大幅成長。

常廣營收高達 8 成來自腹腔鏡微創手術耗材；複合式裝置占 10%，如複埠式導入套管組、傷口撐開器等；器械及設備占 7%，包括組織夾鉗、鑷子、牽引器等。

常廣 2 項新品近期已送件至逾 20 個國家進行認證，包含台灣、歐盟、巴西、韓國等，預計最快 1 年內可望取證，未來每年會開發 1-2 項新產品或推出新規格，來提升營運表現，法人預期，新品若順利明年底前取證，將可大量出貨，2021 年營運將有大幅度成長。

從常廣各地區營收占比來看，歐洲占 29%、日本占 22%、韓國占 12%、中國占 5%、台灣 21%，董事長陳政宏看好，中國將會是未來成長動能之一，因基期低加上市場潛力大，法人表示，近來已開始調整產品組合，整體營運將逐步成長，法人預期，今年營收可望優於去年，全年每股純益上看 3 元。

常廣 10 月營收 1.09 億元，月增 56.52%、年增逾 1 倍；累計前 10 月營收 6.05 億元，年增 2.66 倍。