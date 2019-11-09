貴金屬盤後—黃金再走跌 本週跌幅2年半以來最大

週五 (8 日) 交易，黃金期貨價格收低，觸及 3 個月以上最低點，且本週創 2017 年 5 月以來最大單週跌幅。

黃金本週大跌，係因在中美達成貿易協議的可能性上升後，投資者對風險資產的態度突然轉向，退出了被視為安全的資產，偏好收益更豐厚的資產，因此美股、美國公債殖利率本週均收升，另外，美元走強也令以美元計價的黃金需求更疲弱。

GoldMining Inc. 執行副總裁 Jeff Wright 表示，「對黃金投資者來說，情況本來可能更糟，偏見仍朝向下行，下週走勢可能很顛簸，我認為金價會重新測試本週低點。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 3.50 或 0.2%，收每盎司 1462.90 美元，前一日大跌 1.8%，收盤價已觸及 8 月 2 日以來最低。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 8 美分或 0.5%，收每盎司 16.95 美元，前一日大跌 3.3%，收盤價已觸及 8 月 19 日以來最低。

本週黃金下跌 3.2%，為 2017 年 5 月 5 日止的一週以降最大單週跌幅 (當該週跌幅 3.26%)；白銀本週下跌約 6.8%，為 2017 年 7 月 7 日止的一週以降最大單週跌幅。

Wright 指出，本週因見中美第一階段貿易協議進入最後階段的消息，削弱了黃金短期的吸引力。

然而，到了週五，美國川普總統突然又向媒體表示，他尚未同意取消對中國貨物的關稅。白宮顧問 Peter Navarro 也表示，美國尚未同意降低關稅。

新聞報導稱，針對是否移除現行進口關稅的問題，川普團隊內部意見分歧。

Wright 表示，儘管如此，本週美股的強勢以及大企業財報獲利優於預期，「還是讓許多人退出了黃金部位。」

但他認為，未來幾週黃金可望復甦，因為下週美國國會將舉行針對彈劾川普總統的聽證會，但「黃金在考慮上行前，將須先捍衛在 1425 美元至 1450 美元間。」

其他金屬交易

12 月交割的銅期貨價格下跌 1.7%，收每磅 2.682 美元，但本週漲幅 1.1%。

1 月交割的白金期貨價格下跌 2.3%，收每盎司 893.10 美元，本週跌幅 6.4%。

12 月交割的鈀金期貨價格大跌 3.9%，收每盎司 1708.60 美元，本週下跌 4.2%。

iShares Silver Trust (SLV-US) 本週跌幅 6.7%，為 2016 年 10 月以來最大單週跌幅。

SPDR Gold Shares (GLD-US) 本週跌幅邁向 3.3%，為 2016 年 11 月以來最差勁的單週表現。