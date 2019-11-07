國巨Q3純益季增4成 前3季EPS 14.26元 庫存水位估續降

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (7) 日公告第 3 季財報，受惠進入傳統旺季，加上 MLCC 價格緩跌，稅後純益 20.44 億元，季增 44.4%、年減 85.9%，每股純益 4.81 元；前 3 季稅後純益 60.51 億元，年減 79.6%，每股純益 14.26 元，國巨透露，目前公司內部的成品庫存水位已經回到正常水準，加上受到中國缺工影響，預計庫存將進一步下降。

國巨第 3 季營收 103.17 億元，季增 7.7%、年減 66.4%；毛利率 31%、季減 1.6 個百分點、年減 38.3 個百分點；營益率 16.2%，季減 1.3 個百分點；稅後純益 20.44 億元，季增 44.4%、年減 85.9%，每股純益 4.81 元。

國巨前 3 季營收 312.91 億元，年減 48.7%、毛利率 36.5%，年減 27.9 個百分點、營益率 20.3%，年減 32.8 個百分點、稅後純益 60.51 億元，年減 79.6%，每股純益 14.26 元。

國巨表示，第 3 季受惠大中華區及亞太其他地區的需求回升，加上 MLCC 價格跌幅收斂、稼動率回升等因素，推升營運表現。

展望第 4 季，國巨表示，目前公司內部以及下游客戶的庫存都已經回到正常水準，終端需求加溫使得拉貨動能逐步提升，不過，中國廠區面臨缺工問題而無法在短期內大幅拉升稼動率，預估公司成品庫存水位將會持續下降。

據了解，國巨目前稼動率約 4-5 成，訂單約 6-8 周，不過，12 月進入歐美假期，加上年底盤點庫存影響，法人估，國巨第 4 季營收還是季減，惟衰退幅度估將較過往收斂。

國巨今日也公告，新設營運長一職，由前佳世達財務長王淡如出任，據悉，王淡如在進入佳世達前，也曾在國巨任職，主要負責歐洲市場業務。