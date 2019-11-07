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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月07日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
2317   鴻海                   10267    102773    00672L 元大S&P原油正2        -16135         0  
2888   新光金                  8997      8331    00637L 元大滬深300正2         -5033         0  
00673R 元大S&P原油反1          8382         0    2884   玉山金                 -4263     -1624  
2409   友達                    5982     -2362    2881   富邦金                 -2362     -2412  
0056   元大高股息              5680    150161    2330   台積電                 -2231       267  
00669R 國泰美國道瓊反1         3252         0    2303   聯電                   -1950     17233  
00648R 元大S&P500反1           2113         0    00677U 富邦VIX                -1617         0  
00850  元大臺灣ESG永續         2008     14031    00642U 元大S&P石油            -1595         0  
2891   中信金                  1781     13004    2344   華邦電                 -1381     -6738  
8150   南茂                    1675     -1110    2324   仁寶                   -1377    -16981  
2823   中壽                    1621        13    2441   超豐                   -1326     -1416  
2882   國泰金                  1571     -7044    2504   國產                   -1216     -1806  
2887   台新金                  1569      8700    2367   燿華                   -1200       477  
2892   第一金                  1260      -428    1605   華新                   -1130       -61  
2885   元大金                  1257      9027    2313   華通                    -970      8324  
00717  富邦美國特別股          1247     14403    2337   旺宏                    -925    -13878  
3481   群創                     993     20589    2890   永豐金                  -890      8422  
00655L 國泰中國A50正2           797         0    00636  國泰中國A50             -869     -4701  
00633L 富邦上証正2              758         0    2520   冠德                    -859     -1216  
00708L 元大S&P黃金正2           726         0    2449   京元電子                -812     -2294  
00671R 富邦NASDAQ反1            698         0    1101   台泥                    -805    -23861  
2603   長榮                     665      9036    00653L 富邦印度正2             -730         0  
2379   瑞昱                     628     -1400    2353   宏碁                    -694      1356  
1304   台聚                     532      1418    1216   統一                    -691     -2136  
00766L 台新MSCI中國正2          508         0    6456   GIS-KY                  -627      -458  
2002   中鋼                     503     14833    1102   亞泥                    -568     -6997  
3653   健策                     498       310    2492   華新科                  -566       581  
1303   南亞                     497      4456    00638R 元大滬深300反1          -556         0  
00631L 元大台灣50正2            488         0    2383   台光電                  -520     -2263  
2454   聯發科                   483      6292    2356   英業達                  -489     -8479  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股

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