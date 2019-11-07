◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月07日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 2317 鴻海 10267 102773 00672L 元大S&P原油正2 -16135 0 2888 新光金 8997 8331 00637L 元大滬深300正2 -5033 0 00673R 元大S&P原油反1 8382 0 2884 玉山金 -4263 -1624 2409 友達 5982 -2362 2881 富邦金 -2362 -2412 0056 元大高股息 5680 150161 2330 台積電 -2231 267 00669R 國泰美國道瓊反1 3252 0 2303 聯電 -1950 17233 00648R 元大S&P500反1 2113 0 00677U 富邦VIX -1617 0 00850 元大臺灣ESG永續 2008 14031 00642U 元大S&P石油 -1595 0 2891 中信金 1781 13004 2344 華邦電 -1381 -6738 8150 南茂 1675 -1110 2324 仁寶 -1377 -16981 2823 中壽 1621 13 2441 超豐 -1326 -1416 2882 國泰金 1571 -7044 2504 國產 -1216 -1806 2887 台新金 1569 8700 2367 燿華 -1200 477 2892 第一金 1260 -428 1605 華新 -1130 -61 2885 元大金 1257 9027 2313 華通 -970 8324 00717 富邦美國特別股 1247 14403 2337 旺宏 -925 -13878 3481 群創 993 20589 2890 永豐金 -890 8422 00655L 國泰中國A50正2 797 0 00636 國泰中國A50 -869 -4701 00633L 富邦上証正2 758 0 2520 冠德 -859 -1216 00708L 元大S&P黃金正2 726 0 2449 京元電子 -812 -2294 00671R 富邦NASDAQ反1 698 0 1101 台泥 -805 -23861 2603 長榮 665 9036 00653L 富邦印度正2 -730 0 2379 瑞昱 628 -1400 2353 宏碁 -694 1356 1304 台聚 532 1418 1216 統一 -691 -2136 00766L 台新MSCI中國正2 508 0 6456 GIS-KY -627 -458 2002 中鋼 503 14833 1102 亞泥 -568 -6997 3653 健策 498 310 2492 華新科 -566 581 1303 南亞 497 4456 00638R 元大滬深300反1 -556 0 00631L 元大台灣50正2 488 0 2383 台光電 -520 -2263 2454 聯發科 483 6292 2356 英業達 -489 -8479 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股