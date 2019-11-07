台幣NDF與換匯交易走勢分化 大摩預估NDF換匯點續下滑

同樣是台灣壽險業者持續在利用的避險工具，為何近來美元兌台幣 NDF 變貴，但在岸換匯 (swap) 卻變便宜？摩根士丹利最新報告解釋了這一個現象。

摩根士丹利分析師 Belle Chang 與 Ailing Deng 在今天的報告中稱，聯準會自 8 月以來已三次降息造成台美利差縮窄，且外資持續匯入使得台灣境內美元供應充沛，都是境內換匯點不降反升的原因。此外，過去兩個月裡約有 30 億美元的美元計價債券被提前贖回，壽險業者手中多出了些美元現金，也可能因此減少在換匯市場融資需求。

另一方面，造成 NDF 與換匯自 8 月起走勢開始分化的原因也在於，美元兌台幣 NDF 或其他替代避險 NDF 交易對於壽險業者來說較具彈性，而且離岸人民幣、韓元及新加坡元近幾周表現頗佳，應該會讓壽險業多增加替代避險。報告稱，預期壽險業者在年底前會逐步增加避險部位、以提高風險資本適足率 (RBC)，美元 / 台幣 NDF 換匯點料持續下滑。

對於台幣即期走勢，她們表示，預估台幣將可以維持強勁，美元兌台幣將在 30.3-30.6 區間波動，台股暫時仍將是主導因素。不過匯價要向下突破這區間，需要人民幣再有一波升勢或是風險情緒的信號。

據台北外匯行情截至中午，台幣兌美元基本持平，以 30.399 元台幣暫收。本周二創下 30.371 的去年 6 月以來收盤新高。

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