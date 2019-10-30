〈友達法說〉進入產業傳統淡季 Q4營運估下滑 供需失衡情況恐延續

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (30) 日舉辦線上法說，董事長彭双浪表示，展望今年，總體經濟影響終端消費，新產能開出也造成產業壓力，第 4 季後期將進入傳統淡季，預期供需失衡狀況將持續，將適度調整產能利用率，並利用年底進行歲修、新產品試產，財務長曾煜智表示，傳統淡季影響，第 4 季大尺寸出貨估季減 4-6%、中尺寸出貨量也將季減 7-9%，法人估整季營收將持續衰退。

彭双浪表示，第 3 季雖是傳統旺季，但受貿易戰影響客戶提早拉貨，今年旺季力道不明顯，消費性產品拉貨衰退，但手機、筆電、非消費車用工控、遊戲機營收比重，都較去年成長 10 個百分點，支撐第 3 季出貨成長，未來將持續聚焦在少量多樣客製化產品上，也將採取短中長期計畫，盼改善營運狀況。

彭双浪進一步表示，友達財務結構仍健康，存貨天數維持 34 天，淨負債比 18.4%。

展望第 4 季，彭双浪表示，進入面板產業傳統淡季，預期供需失衡狀況將持續一段時間，將適度調整產能，並加速新產品開發，對於近期市場傳出，部分面板廠將調節產能，彭双浪表示，預期未來供給可較原來預期減少，改善供需失衡現象。

友達第 3 季產品比重，受產品平均價格下降，電視比重達 30%，季減 6 個百分點，顯示器則維持 15%，手機、筆電反映備貨需求增加達 29%，季增 3 個百分點，其他包含車用、工控、遊戲娛樂面板持續成長，占比達 26%，季增 3 個百分點。