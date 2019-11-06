台股盤中－金融股接棒補漲 電子權值拖累 走跌力守11600點

台股電子權值股今 (6) 日熄火，蘋概三王漲跌互見，台積電、鴻海漲多拉回，僅大立光小漲撐盤，資金明顯挪移到低基期的金融股落後補漲，金融股成交比重超過 1 成，不過在缺少電子權值股奧援下，加權指數走跌，一度回測 11600 點，但旋即有低接買盤介入，暫時力守整數大關。

台股今日開盤上漲 1.05 點，以 11645.08 點開出，台積電因為漲多熄火，最低回跌 308 元。鴻海 10 月營收創同期歷史新高，早盤呈現走揚，但也因為短線漲多，盤中翻黑，最低跌到 88.9 元。只有大立光連續 3 個月營收創高，股價逆勢走紅，相對強勢撐盤，最高衝高到 4710 元，漲幅超過 1%。

其餘電子權值股包括可成、光寶科、廣達、聯電、國巨、南亞科等全數走跌，成為壓盤重心。

今天盤面焦點落在金融股，主要是台股今年以來漲約 2 成，但是金融股漲勢明顯落後，因此資金轉進金融股接棒演出，國泰金勁揚超過 2.5%，新光金也強漲超過 2%、重返票面價，富邦金漲逾 1.5%，安泰銀、元大金、中信金、永豐金、上海商銀等都滿面通紅，金融股成交比重超過 1 成，也推升金融指數創 20 年新高。

整體來說，台股今天早盤最高攻到 11657.77 點持續攀高，雖然因為電子股熄火而回檔，但是因為金融股強撐，大盤仍力守 11600 點之上，維持高姿態整理，不過多頭力拱金融股，是瞄準其落後補漲，還是再現金融股往往是多頭最後一波掃貨的迷思，後續值得關注。