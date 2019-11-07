iPhone消費者愛用智慧手錶 多出Android逾一倍

根據美國市調機構 Consumer Intelligence Research Partners 的最新統計數據顯示，美國市場中 35% 的 iPhone 用戶擁有智能手錶，相對而言，該數據在 Android 陣營中只有 16%，這顯示與 Android 用戶相比，iPhone 用戶更喜歡使用智慧手錶。

至於在擁有智能手錶的 iPhone 用戶群中，其中有 19% 選擇蘋果自家的 Apple Watch，而 10% 選擇 Fitbit。至於 Android 用戶則比較偏向於 Fitbit，約 5%，其次則是三星推出的智慧手錶，約 4%。

暫時 Fitbit 還算是一個中立的品牌，不過現在已經成為 Google-Android-Pixel-Nest 品牌戰略的一部分。因為 Google 剛剛宣布計劃以 21 億美元收購 Fitbit，並計劃公布一個新的由 Google 製造的穿戴裝置產品類別，其中包括 Fitbit。

Google-Android-Pixel-Nest 戰略創造出 Android 系統進入蘋果生態圈的切入點，也意味著部分的 iPhone 用戶認同在穿戴裝置中，Android 系統更為友善。

對於蘋果來說，穿戴裝置是帶動其營運成長的新動能，其 CEO 庫克曾指出因為 Apple Watch 和 AirPods、Beats 耳機創造出的強勁需求，第四季蘋果穿戴裝置在所有市場將會創造新的營收記錄。

手機市場的成長逐漸減緩，穿戴裝置市場異軍突起，大家開始把目光投射到穿戴裝置上，而在 Google 買下 Fitbit 後，蘋果將面臨更多競爭對手。

而 Gartner 近期公布的數據顯示，今年消費者在穿戴裝置的消費金額將近 410 億美元，明年可望上升至 520 億美元，年增 27%，其中，以智慧手錶所占的比重最高，高達 44%，近一半的比率。而智慧服飾市場成長則最為顯著，較 2019 年提升 52%。

(資料來源: Gartner, 鉅亨網製表) 各類穿戴裝置市場消費金額預估 (單位: 百萬美元)

就出貨量而言，Gartner 預估 2020 年智慧手錶和耳戴式裝置將位居領導位置，智慧手錶出貨量為 8600 萬支，而耳戴式裝置則將近 7000 萬副。

其中，耳戴式裝置市場競爭激烈，主要廠商包括蘋果 (AirPods)、三星 (Galaxy Buds)、小米 (AirDots)、Bose(SoundSport) 及新進勢力 Amazon 等。