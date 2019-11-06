英特磊前3季EPS 1.5元超越去年水準 Q4營運加溫

英特磊 IET-KY(4971-TW) 今 (6) 日公布第 3 季財報，稅後純益 2125.3 萬元，季增 27.25%、年增 209.18%，每股純益 0.58 元，創近 6 季單季新高，累計今年前 3 季每股純益達 1.5 元，更超越去年全年水準，法人預期，在磊晶片、5G 帶動下，英特磊全年高峰將落在第 4 季。

英特磊第 3 季營收 1.84 億元，季增 8.68%、年增 9.67%，毛利率 34.8%，季減 0.83 個百分點、年增 4.5 個百分點，營益率 12.63%，季增 0.74 個百分點、年增 10 個百分點；稅後純益 2125.3 萬元，季增 27.25%、年增 209.18%，每股純益 0.58 元，皆創近 6 季單季新高。

英特磊累計今年前 3 季合併營收達 5.33 億元，年增 8.9%，毛利率 34.56%，年減 2.01 個百分點，營益率 12.18%，年增 0.62 個百分點，稅後純益 5446.5 萬元，年增 17.3%，每股純益 1.5 元，已超過去年全年 1.42 元的水準。

董事長暨總經理高永中日前指出，傳統旺季落在第 3 季，但今年客戶需求有遞延，預期今年旺季高峰將落在第 4 季，包含 20G 與 25G VCSEL 磊晶片訂單持續成長，新產品需求亦增加，

高永中表示，整體環境對科技公司仍存在不確定性，但今年產業狀況較去年健康，部分產品訂單規模已超越去年同期，預期隨著 5G 通訊發展、網通及光通訊產品 HBT、PIN 及 APD 磊晶片等需求仍有很大的成長空間。

英特磊 10 月合併營收達 6732.5 萬元，月增 15.94 %、年增 9.47%，也創下近 21 個月單月新高紀錄，累計今年前 10 月合併營收 6.01 億元，年增 8.9%，英特磊也預計於明 (7) 日舉辦法說會。