2019年中國富豪前三排名不變 兩馬一許蟬聯

今 (7) 日，富比士公布 2019 年中國富豪排行榜，有 400 位中國富豪入選。而排在前三名的富豪沒有變化，馬雲蟬聯榜首，身價從一年前的人民幣 2387 億元上升至人民幣 2701 億元；騰訊 CEO 馬化騰則排名第 2 位，身價達人民幣 2545.5 億元；恒大集團董事會主席許家印仍排名第 3 位，身價達人民幣 1958.6 億元。

資料來源: Forbes, 鉅亨網製表

即使今年美中貿易摩擦不斷，中國 GDP 成長幅度來到近 30 年最低水準。但對於能排上中國富豪榜的人選來看，好消息仍多於壞消息。

這 400 位富豪的總身價比一年前成長約 25%，來到人民幣 9.12 兆元。今年排行榜內的富豪有超過一半的人身價比去年上揚，但也有約四分之一的富豪身價縮水。而今年入選的門檻為 10 億美元 (約人民幣 70.7 億元)，去年則為 8.4 億美元。

中國電子商務一片欣欣向榮，帶動今年不少電商 CEO 身價大幅成長。中國電商龍頭阿里巴巴今年股價走揚，帶動已自阿里巴巴榮退的馬雲，財產從一年前的人民幣 2387 億元成長至人民幣 2701 億元。此外，電商網站拼多多 CEO 黃崢，財產也從去年的人民幣 776.3 億元上升到今年人民幣 1499 億元。

另外也還有一些企業家提供與電商相關的服務，他們身價也呈現不小的增長，如中通快遞 CEO 賴梅鬆，身價從人民幣 231.2 億元上漲至人民幣 325.3 億元，而中通快遞曾得到阿里巴巴的金援。

當然有成長也有衰退，小米創辦人雷軍財產受到小米股價自掛牌以來下跌逾 30% 的影響，導致其身價從人民幣 821 億元跌至人民幣 615 億元。

與雷軍相同遭遇的還有蔚來汽車創辦人李斌。去年 9 月蔚來汽車在美國掛牌上市，頂著中國第一家汽車製造新勢力赴美 IPO 的光環，只是受到營運遲遲未有改善，導致蔚來汽車股價持續下跌，連帶拖累李斌財富急速縮水。

而百度的李彥宏財產跌幅更大，已從 2018 年的人民幣 1007 億元跌至人民幣 537 億元，排名也從去年的第 8 名跌至第 35 名。

