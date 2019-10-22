台灣前9月農產品外銷創高 明年可望出口豬肉至星國

農委會今 (22) 日公布統計，今年 1-9 月台灣農產品外銷量達 170 萬公噸、總金額 1292 億元，分別較去年同期成長 9.8% 與 6.1%，雙創歷史新高，農委會主委陳吉仲週末也率團赴新加坡開發通路，除設立台灣農產食品專區，更簽署豬肉採購合作備忘錄，明年可望出口豬肉至星國。

根據統計，今年 1-9 月台灣農產品外銷量 170 萬公噸、總金額 1292 億元，分別較去年同期成長 9.8% 與 6.1%，再創歷史新高，其中，外銷稻米、生鮮水果、茶葉、花卉、養殖漁業等皆創佳績，尤其生鮮水果出口值達 49.6 億元創紀錄，年增 42.1%。

繼台灣芭樂獲准外銷美國後，新加坡新開設的台灣農產食品專區也在 20 日開幕，地點位於 HAO Mart Pte Ltd 旗下的 Eccellente by HAO Mart 超市內，目前展售台灣 33 家廠商、224 項產品，以台灣稻米、魚鬆、茶葉、果乾蜜餞及零食為主，未來將進一步展售生鮮蔬果與冷凍產品等。

陳吉仲指出，此行也與 HAO Mart Pte Ltd 簽署台灣豬肉採購合作備忘錄，新加坡買主對台灣豬肉品質至為肯定，台灣即將申請成為口蹄疫非疫區，這次簽約代表我國為生鮮豬肉重啟外銷積極準備。

除豬肉外，新加坡業者對我國高品質稻米也充滿興趣，農委會表示，台農投公司與昇菘集團已簽署稻米採購訂單，並與大型上市業者洽談，未來 1 年至少有 18 萬公噸的稻米出口到新加坡與亞洲各國。

農委會指出，星國知名上市農業貿易集團也透過與我國業者合作，盼投資台灣稻米碾米加工產業，未來可望透過該集團行銷通路促進台灣稻米產業發展，行銷布局全球市場。