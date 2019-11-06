〈台新金法說會〉銀行尋求印菲併購機會 逢高解套彰銀與否看政府態度

台新金控 (2887-TW) 今 (6) 日舉辦法人說明會，總經理林維俊表示，核心子公司銀行擬瞄準印尼、菲律賓尋求併購機會；此外，針對彰銀案，由於彰銀股價節節攀高，媒體也關切台新是否要逢高解套，對此，林維俊表示，要進要退全看政府態度。

台新金今年前三季累計稅後純益 119 億元，年成長 5.9%，每股稅後純益 0.99 元也較去年同期成長 4.2%；在營收表現方面，受惠今年來國際主要金融市場表現佳，故該公司投資交易收入年成長達 31.0%，另因財富管理、法金聯貸、信用卡等業務有不錯的表現，帶動手續費淨收入年成長 6.0%。

林維俊表示，台新金控今年前三季各子公司業務表現穩健，核心子公司台新銀行在放款、存款、財富管理、信用卡等主要業務持續穩定成長。其中，法金企業放款年增率達 10.4%，推升總放款餘額較去年同期成長 7.7%，且總存款餘額的年成長率也達 12.1%。財富管理淨手續費收入的年増率亦有 8.1%；在信用卡業務方面，包括發卡量、特店家數、簽帳金額等各項指標均持續成長，特別是簽帳金額年成長達 25.2%。

資本結構及授信資產品質方面，台新金控與子公司的資本結構持續穩健，今年第三季金控與銀行子公司的資本適足率分別為 117.2% 及 14.1%；另台新銀行逾放比及覆蓋率分別為 0.17% 及 801.5%。

針對海外布局，林維俊表示，越南政府近期積極跟台新要資料，比起過去十幾年來安靜無聲來說更活耀，期望越南分行明年上半年可以開幕；上海辦事處也已經遞件申請，正待大陸核准；馬來西亞納閩分行也已經遞件，正在走程序中，就等馬國同意。接下來希望能設立泰國辦事處，並且會去印尼、菲律賓尋求銀行併購機會，只要價格合適都有機會。

此外，台新金跟財政部對於彰銀案訴訟多年，現在彰銀股價離台新買進價 26.1 元越來越近，台新是否考慮洽特定人士出脫持股來幫自己解套？林維俊表示：「我們還是一樣態度，希望政府可以跟我們討論出一個方向，我們願意配合政府，如果政府想要延續當年公股整併政策，我們願意大舉增資併購彰銀；若政府希望收歸彰銀，希望政府可以提出一個合理的退場機制，政府要我們進就進，要我們退就退。」