華擎Q3純益年增逾4成 EPS 1.72元 創5年半新高

板卡廠華擎 (3515-TW) 今 (6) 日公布第 3 季財報，受惠 AMD 新品上市，帶動換機潮與主板需求，華擎第 3 季稅後純益達 2.08 億元，季增 110.47%、年增 44.36%，每股純益 1.72 元，皆創下近 5 年半新高。

華擎第 3 季營收 38.68 億元，季增 35.15%、年增 59.01%，為歷史單季新高紀錄，毛利率 17.94%，季減 0.86 個百分點、年減 4.41 個百分點，營益率 7.02%，季增 3.12 個百分點、年增 1.51 個百分點；稅後純益 2.08 億元，季增 110.47%、年增 44.36%，每股純益 1.72 元，皆創下近 5 年半新高。

累計今年前 3 季合併營收 95.52 億元，年增 28.3%，毛利率 17.94%，年減 5.79 個百分點，營益率 5.2%，年減 2.15 個百分點，稅後純益 4.03 億元，年減 18.5%，每股純益 3.35 元。

華擎表示，今年 7、8 月受惠超微 CPU 新品上市，帶動換機潮與主板需求，預期第 4 季主板需求仍維持高檔，伺服器方面，因客戶有季節性需求，預期第 4 季需求仍維持一定水準，顯卡也可望在超微新品帶動下，需求逐步回升。

整體而言，法人認為，華擎第 4 季在主板、伺服器需求推升下，10、11 月營收可望維持高檔，12 月則因假期前夕需求下滑，預期第 4 季營收將下滑 1 成左右，但全年營收仍可突破 130 億元大關，創下歷史新高。