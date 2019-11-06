〈兆利展望〉Q3與前3季純益同創高 EPS 6.18元

軸承廠兆利 (3548-TW) 今 (6) 日公告第 3 季財報，受惠庫存回沖、加上業外匯兌利益挹注，單季稅後純益 1.54 億元創單季新高，季增 21.1%、年增 8.4%，每股純益 2.56 元則創單季次高，累計前 3 季稅後純益 3.72 億元同步創高，年增 9.3%，每股純益 6.18 元，創次高。

兆利第 3 季營收 14.5 億元，季減 3.2%、年減 5.2%；毛利率 24.99%、季增 2.6 個百分點、年增 4.67 個百分點；營益率 8.86%，季增 1.74 個百分點、年增 2.82 個百分點；稅後純益 1.54 億元，季增 21.1%、年增 8.4%，每股純益 2.56 元。

兆利前 3 季營收 43.26 億元，年增 4.2%、毛利率 20.6%，年增 3.15 個百分點、營益率 9.64%，年增 2.12 個百分點、稅後純益 3.72 億元，年增 9.3%，每股純益 6.18 元。

兆利表示，第 3 季雖然旺季不旺，但受惠第 2 季提列庫存回沖、高階軸承出貨較多，產品平均售價 (ASP) 提升，帶動毛利率表現，加上第 3 季依舊有匯兌利益，業內業外推升下，也推升稅後純益衝上歷史新高。

以兆利第 3 季各產品線營收占比來看，筆電應用約占 33%、LCD 顯示器 63%，光纖跟 3C 等其他約占 4%。