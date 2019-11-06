散裝市況趨穩 慧洋看明年迎來「有利的經營環境」

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 營運長趙子隆今 (6) 日指出，貿易戰對散裝市況影響不大，反而是明年限硫令上路，對供需影響比較大，預計接下來多數海運業主將採用低硫油因應，導致老舊船舶加速淘汰，有利供需平衡，而節能船隊因此更具競爭優勢，整體來看，對慧洋而言，「明年是有利的經營環境」。

慧洋財務長薛亦駿進一步說明，貿易戰紛雜訊息已發酵 2 年，對散裝市場並沒有明顯影響，反而是環保法規上路影響比較大，預料明年限硫令上路後，大多數航商採用低硫油因應，少數大型貨櫃航商才會採行裝脫硫油的做法。

在此種狀況下，慧洋預料低硫油價格將往上走，並導致老舊船舶加速淘汰，薛亦駿說，目前慧洋的因應方式是，旗下 5 艘船已裝脫硫器，其他先採用低硫油。

薛亦駿也指出，今年全年預計 61 艘船換約，預期平均租金漲幅為 3.6%，受到上半年市況不穩和舊約基期高兩大因素影響，整體漲幅較不明顯，不過，隨著市場供需日趨穩定，未來換約租金仍有成長空間，可為公司帶來長期且穩定的營收。

慧洋規劃，未來主要成長動能將來自於船隊汰舊換新，新造船皆為符合環保法規的節能船，平均毛利率可達 40-50%，今年以來截至 10 月底，已交付 3 艘新船，年底還有 2 艘將待交付。

船舶處分方面，今年已處分 4 艘，另有 2 艘船齡 5 年的 Handy，預計分別於 11 月底和 12 月底出售，每艘處分利益估約 46 萬美元，換算挹注每股純益 (EPS) 共約 0.04 元，收益最快第 4 季入帳。

薛亦駿說明，以目前的市況來看，賣船對獲利挹注不明顯，主要是公司的經營策略，一方面可增添營運現金流，也藉此讓集團船隊維持輕齡化。