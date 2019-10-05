BDI周跌逾1成 惟Q4旺季有撐 海岬型船舶運價伺機反彈

近一周來原物料報價以散裝航運中的海岬型船舶 (Capesize) 價格，跌幅最重，反映在波羅的海海岬型指數 (BCI) 周跌幅逾 16%，並使波羅的海綜合指數 (BDI) 跌逾 10%，不過，法人認為，此為運價漲多高檔回檔，加上中國十一長假等因素減緩需求所致，為短期因素，目前正進入北美穀物收成出貨旺季；航商也認為，第 4 季傳統旺季仍可偏多期待，預料海岬型船舶運價，日租金可望支撐在 20000 美元高水準。

近來 BDI 指數回跌，時間拉長到一個月來看，BCI 月跌幅高達 38%，BDI 則跌了近 30%，顯示市場需求不如 8 月熱絡，各航線中又以太平洋航線回落幅度較大西洋航線大。

不過，小型船舶表現相對大型船舶平穩，波羅的海巴拿馬指數 (BPI) 月跌 23%，但過去一周僅跌 6.7%，跌幅收斂，而波羅的海超級靈便型 (BSI) 月跌幅僅 10%，顯示小型船舶受惠穀物、鎳礦等需求熱絡而有支撐。

法人指出，儘管海岬型和巴拿馬型船舶 (Panamax) 近來運價跌幅降大，但近期二手船交易熱絡，顯示船商仍看好未來行情。

擁有國內最多海岬型船舶的散裝航商裕民 (2606-TW) 預估，第 4 季 Capesize 運價可維持在日租金 20000 美元左右，仍高於損平點約 15000 美元不少，可偏多期待傳統旺季。

而台灣最大散裝船隊慧洋 - KY(2637-TW) 甫公布第 3 季合併營收創單季新高，達 35.82 億元，年增 5.89%，除了旺季提前發酵，慧洋看好，第 4 季換船約仍有議價上漲空間。