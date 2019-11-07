

◆盤勢分析

1. 美股漲多後震盪，周三收盤四大指數收盤漲跌互見，僅有 S&P500 上漲，終場漲跌幅介於 - 0.84%~0.07%；其中，指標股 Tesla 受到信評單位調升評等，股價上漲 2.98% 表現最佳、台積電 ADR 與 APPLE 小幅上揚；美光則下跌 2.05%。此外，高通財報優於預期，盤後上漲超過 5%。

2. 周三加權指數平盤開出後，因亞股表現不佳，台股一度回測 11600 點，但 12 點過後週選結算，期貨快速拉高的帶動，最終收在 11,653.07 點，上漲 9.04 點，漲幅 0.08%。

3. 由以下四個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 均線：股價收盤再創高，短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：12 點過後量能回溫，整日成交量擴增至 1600 億元，為價漲量增架構。

(3) 技術指標：日 KD 高檔震盪，短線有過熱的疑慮，慎防技術性調整。

(4) 法人籌碼：合計 + 57.94 億元、外資 + 67.78 億元、投信 - 6.02 億元、自營商 - 3.82 億元。

4.OTC 指數開高後拉回，收盤下跌 0.61%，表現相對加權指數弱勢。目前短線壓力為 150 點大關，短線支撐下方月線的 143.59 點。

5. 電子權值：2330 台積電在外資持續買超，周三再創歷史新高價；2454 聯發科受惠 5G 發展趨勢，股價強勢站上 430 元大關。此外，鴻海集團 2317 鴻海股價緩步走高、3481 群創爆量收高，帶動 2409 友達收盤上漲 2.24%。

6. 中小型電子：普遍面臨獲利了結的賣壓，但軟體族群 5203 訊連因轉虧為盈，股價出量攻上漲停；3029 零壹營收年 75.24%，股價反彈 4%。2456 奇力新切入 5G 手機供應鏈，新產能陸續到位，股價表現優於同族群。

7. 金融股：中美貿易轉佳，部分資金尋求落後補漲的族群，周三壽險為主的金控股領漲，2882 國泰金、2888 新光金、2881 富邦金收盤爆量上漲超過 1.5%。

8. 陸企去美化 聯發科 AP 訂單贏高通：中美貿易戰現正持續影響市場，且華為禁令事件後，大陸市場迅速掀起去美化風潮，帶動聯發科出貨不斷成長。據 DIGITIMES Research 分析指出，2454 聯發科受益於中美貿易戰，推升手機應用處理器（AP）第三季出貨量繳出佳績，擠下高通，成大陸最大 AP 供應商。聯發科在高性價比及去美化趨勢帶動下，推動 P65、P90 及 G90 等 4G 手機晶片已經順利攻入 OPPO、Vivo 及小米等陸系品牌的新機供應鏈，帶動聯發科手機晶片在第四季出貨表現續旺的好消息。

9. 智邦前十月營收 年增逾三成：2345 智邦公布 10 月營收 46.41 億元，呈月減 22.08％，終結連四個月營收成長以及連二個月創歷史新高的榮景，惟因去年基期較低，年增率仍達到 13.78％，另累計前十月營收 460.1 億元，亦呈年增 34.75％，前 11 月累計營收衝 500 億元在望。

10. 南茂前三季淨利 年成長 2.5 倍：面板驅動 IC 及記憶體封測廠 8150 南茂 6 日召開法人說明會，第三季合併營收 53.99 億元，每股淨利 0.81 元，符合市場預期。法說會中公司表示，第四季營運表現會比第三季好，毛利率約與上季相當，記憶體封測接單表現會比面板驅動 IC 封測好。

11. 觀盤重點：指數有望沿五日線走強，時序也即將進入公布營收與第三季財報，個股走勢易有大幅波動，操作建議仍不宜追高，仍以逢拉回不破支撐再行布局為主。台股選股方向可留意 IC 設計、運動休閒、內需、5G、PCB、伺服器、車用具有題材等族群，此外金融族群持續增溫，中長期資金可逢低布局。

