【馮冠華專欄】大落後的港股，估計強勢仍可持續

11 月 5 日推介 - 信德（242）

1）上日港股市況總結 ：恆指週一高開高走。指數以接近全日低位高開約 198 點後，走勢強勁，最終在競價時段錄全日高位收盤，報 27547 點，上升 447 點。成交金額按日上升約 12% 至約 888 億 。港股通南下仍是淨流入，金額維持在約 3 億。北上也繼續是淨流入，但金額減少至約人民幣 48 億。藍籌 47 升 2 跌 1 持平。



板塊方面，人民幣相關的全造好，包括內房、內航、紙業及澳門愽彩股。另外強勢的，也包括醫藥、中資券商、新經濟、內銷、物管、內銀、水泥及教育板塊。做空方面，佔大市成交上升至約 13.7%。牛熊證街貨最新比例為 50:50，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 17:83。重貨區方面，熊證上移並有 2 個，分別在 27600-27649 及 27800-27849。牛證上移至 26700-26749。恆指期貨夜市收報 27563 點，下跌 44 點，高水 16 點。港股 ADR 下跌 5 點，相等於恆指 27532 點。

簡評：恆指昨天不但突破了牛熊分界線，多個熊證重貨區也被收回，更以全日高位收市，而且成交金額亦有所上升，整體氣氛可說是頗為不俗。盤中見人民幣離岸價走強，也直接帶動了多個板塊上漲；再加上上證的 2 連升，估計這些應都是恆指能高開高走的原因。



另外，南北向資金維持淨流入，指數爆升而做空比率不見太大警號，藍籌升勢亦全面，恆指現價亦貼近最新的熊證重貨區，大落後的港股，估計強勢仍可持續。

筆者早前已多次指出，人民幣的走勢，是中美貿易談判的最有效寒暑表，若這邏輯正確，看來兩國的首階段協議應不遠了。不僅如此，羅斯指華府可能無需要本月在歐盟、日本進口的汽車加徵關稅，以及即將批出華為許可證等，筆者的第一個反應是，川普被彈劾對總統大人是真的大麻煩，已到達了沒有任何時間空間再和列國討價，轉移視線及重奪民心是當務之急。川普在過去常在美股強勢下對貿戰變臉，筆者大膽估計這次應不會重演了。

收盤後多隻內房公佈 10 月銷售數據（見點 3），其中以世茂（813）及恆大（3333）較出色。內房近日股價，在人民幣回勇及憧憬金九銀十銷情不俗下造好。觀乎昨天人民幣離岸價走勢，以及多個受正面影響板塊的勁勢，人民幣破七會是中美協議落筆時的必然結果。



內房、內航、紙業及澳門博彩股短期仍可看高一線。恆大是筆者短線推介，公司曾承諾在今年年結前再考慮派回 2018 年的股息，相比其他內房更有投機價值。內航方面，筆者推介每股淨值比較低的南方航空（1055）。兩隻龍頭紙業股中，仍是玖龍（2689）較可取。澳門博彩股，提供的仍是在橫琴有項目的銀河娛樂（27）和即將有新賭場投入業務的澳博（880）；信德（242）也可加入考慮。

2）美股上日市況總結：美股三大指數造好，齊創收市新高。當中道指上升 115 點或 0.42%，標指和納指則分別上升 0.37% 及 0.56%。十年期債息報 1.781%。美滙指數在 97.54，紐約期油最新報 56.52 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：多隻內房公佈 10 月銷售數據。萬科（2208）- 合同銷售金額 433.8 億元，按年減少 19.77%；實現合同銷售面積 271.3 萬平方米，下跌 20.51%。

新城發展（1030）- 單計 10 月，實現合約銷售約 246.82 億元，按年上升 13.4%；合約銷售面積約 236.57 萬平方米，增加 36.02%。

花樣年（1777）單計 10 月，物業銷售額 40.8 億元，按年增 11.78%；相應已售建築面積約 39.71 萬平方米，升 62.58%。

世茂房地產（813）公布，10 月合約銷售額為 232.4 億元（人民幣，下同），按年增長 52.87%；合約銷售面積 129.36 萬平方米，按年升 40.06%。

中國恒大（3333）公布，十月份單月合約銷售額為 903 億元人民幣 (下同)，較今年九月份合約銷售額 831.1 億元按月增加 8.7%，較去年十月份合約銷售額 530.4 億元按年增加 70.2%。

原國家新聞出版廣電總局官方顯示，新一批國產遊戲版號名單下發，合共有 22 個遊戲獲批，審批時間為 11 月 1 日。根據名單，中手游（302）的《歡樂砲擊》，巨人網絡的《泰胡桃日記》，盛趣遊戲的《櫻桃灣之夏》，網易的《夢幻西遊三維版》等遊戲獲得版號，惟股王騰訊（700）未有遊戲獲批。

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