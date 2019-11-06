Disney+無廣告付費版......還是有廣告

迪士尼 (DIS-US) 將於下週推出 Disney + 無廣告付費版，但含有線頻道 Starz 的一次性促銷。

迪士尼發言人週二表示，註冊後會出現促銷廣告，而訂閱者在 11 月 12 日過後只會看到該廣告一次，但在推出前就預購者就不會看到促銷廣告，之後任何訂閱者在觀看節目期間，不會看到任何廣告。

這項促銷活動凸顯授權界的複雜，因為迪士尼、AT＆T 的華納媒體和 Comcast 的 NBCUniversal 等傳統媒體公司均以自家節目和電影準備各自的串流影視服務。

例如，今年稍早 NBCUniversal 支付 1 億美元買下《辦公室瘋雲》的播放權，Netflix (NFLX-US) 自 2021 年起不再播放，顯示各家均積極建立自家服務的內容目錄，以吸引觀眾訂閱。

迪士尼過去靠著與電視頻道、 Netflix 和 Starz 等串流服務簽定昂貴的授權協議來賺取營收，讓這些平台可播出迪士尼製作的電影，迪士尼授權 Starz 播放的電影包括《星際大展：原力覺醒》，該部電影也將可在 Disney+ 上收看。

Starz 代表拒絕回應。

Disney + 月費 6.99 美元、年費 69.99 美元，訂閱者也能選擇以月費 12.99 美元購買 Disney+、ESPN+ 和廣告支援版 Hulu 套裝方案。