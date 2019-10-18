中國前9月豬肉產量年減17.2% 創至少10年最大降幅

中國週五 (18 日) 所公布的官方數據顯示，在非洲豬瘟肆虐之下，中國在 2019 年的前 9 個月生產了 3181 萬噸豬肉，較去年同期大降 17.2%。中國國家統計局表示，這至少是 2009 年以來的同期最大降幅。

統計局說，產量下降的原因是飼養的規模比 1 年前減少了 28.5%，降至 3.0675 億頭。 與上半年回報的 3.4761 億頭相比，也降了 11.76%。 屠宰生豬的數量下降了 17.3%，為 4.0978 億頭。

自 2018 年 8 月以來，非洲豬瘟已席捲這個全球最大的豬肉生產、消費國，造成豬肉產量嚴重短缺。近日公布的中國 CPI 也顯示，豬肉價格較去年同期上漲近 7 成。

BRIC-Agri Info 數據顯示，去年 12 月，1 公斤豬肉的價格約為人民幣 22.50 元，到上週，1 公斤豬肉的價格躍升至 42.46 元。

價格上漲而產量減少，可能會繼續推動中國擴大豬肉進口，尤其是從美國進口。隨著 2020 年 1 月的春節逼近，外界預計中國豬肉價格還會進一步上揚。

上週美國總統川普表示，中國所同意的第一階段貿易協議，包括 400 億至 500 億美元的美國農產品 (包括豬肉)，北京尚未公開確認這一數字。

儘管中國承諾加大農產品購買，但週四中國商務部也表態，中國企業正在根據市場需求和基於市場的原則，增加對美國農產品的購買，但北京也希望美國取消所有額外關稅，以便達成最終貿易協議。