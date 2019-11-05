晶技10月營收維持8.05億元 前10月營收轉正

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 第 3 季營收 24.28 億元改寫 11 季以來新高，今 (5) 日公布 10 月營收為 8.05 億元，月減 4.74%，年增 6.18%，仍維持高檔，累計前 10 月營收 68.01 億元，年增 0.66%，累計營收已正式超越去年轉為正數。

晶技第 3 季稅後純益也衝上 2.35 億元，超越上半年 2.14 億元，每股稅後純益 0.76 元，累計前 9 月稅後純益達 4.49 億元，每股純益已達 1.45 元。

晶技第 4 季看法略為保守，但法人估計，晶技 2019 年營收及獲利都將較 2018 年回升，法人估，今年每股純益將達 2.2 元，優於去年的 2.08 元。

晶技受惠網通、手機高階應用產品出貨順暢，小型化元件 1008 產品也順利出貨，受惠主要手機品牌廠大舉推出旗艦機，及中國廠商十一長假提前拉貨，9 月營收攻高到 8.45 億元，寫 33 個月來新高水準。

由晶技歷年營收走勢來看，第 4 季營收可能較第 3 季下滑，但法人指出，晶技前 3 季營收為 59.96 億元，追平去年同期水準，今年全年營收將可順利超越去年的 81.56 億元營收水準。