【日盛投顧】指數創新高，權值股輪動

◆盤勢分析

1. 美中貿易談判樂觀，帶動全球股市再度續強，台股周二再度以高盤跳空開出，指數再創波段高點，持續沿五日線走強，均線多頭排列，成交量仍維持在 1,500 億以上，櫃買 OTC 指數今日漲幅仍比集中市場小。盤面資金聚焦電子權值股、NB 代工、PA、散熱及鋼鐵相關個股，終場指數上漲 87.18 點，漲幅 0.75%，收在 11,644.03 點，成交金額為 1,534.76 億元。三大法人合計買超 169.96 億元：外資買超 131.57 億元、投信買超 0.77 億元、自營商買超 37.62 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：指數上漲成交量維持在 1,500 億以上，後勢下跌須量縮，反彈則須量增。

（2）、均線：下檔支撐為 11,400 點附近，上檔壓力 11,800 點附近。

（3）、技術指標：KD 在 80 以上超買區，短線偏多但須提防過高拉回。

（4）、觀盤指標股：2330 台積電能否守穩 5 日線持續創新高。

3. 櫃買指數上漲 0.67%，收在 146.97 點。短線支撐為 143 點附近，壓力為 148 點附近。

4. 台股選股方向可留意半導體、TWS、汽車零組件、資產營建、生技。

半導體、蘋概、TWS、生技、資產營建

1.NB 代工：外資熱錢持續不斷湧進台股，買超標的以電子權值股為重心，拉抬 2330 台積電、3008 大立光、2454 聯發科持續不斷創新高外，上周轉進 2317 鴻海，本周起陸續鎖定電子 5 哥的 NB 代工廠，2382 廣達連續 3 個交易日帶量噴出帶動 2324 仁寶今日出量越過所有均線，2356 英業達連續 2 個交易日呈現上漲即將挑戰年線。

2.PA：受惠去美化轉單效應，公布 10 月營收仍持續亮眼，在外資買盤推升下 2455 全新再創今年新高帶動 8086 宏捷科及 3105 穩懋轉強。

3. 散熱：受惠 AMD 概念股利多題材，3653 健策股價周二以中長紅突破再創新高，帶動二線散熱股 2421 建準放量中長紅，股價突破今年新高。

4. 鋼鐵：受惠庫存消化及外資買盤力拱下，2002 中鋼股價接連 3 個交易日呈現上漲突破走勢，帶動 2014 中鴻周二股價出現帶大量長紅棒一舉突破季線反壓，由於整體國際鋼市尚未明顯有反轉向上趨勢，短線上外資熱錢買超的主因應是買權值股拉抬指數的企圖心，股價後市仍有待國際鋼市基本面走勢。