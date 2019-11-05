◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月05日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 2317 鴻海 14883 87802 00637L 元大滬深300正2 -61983 0 00669R 國泰美國道瓊反1 9162 0 00672L 元大S&P原油正2 -50901 0 00673R 元大S&P原油反1 8014 0 00655L 國泰中國A50正2 -5862 0 00680L 元大美債20正2 7212 0 00642U 元大S&P石油 -3992 0 00688L 國泰20年美債正2 6008 0 00633L 富邦上証正2 -3940 0 00632R 元大台灣50反1 5388 0 2504 國產 -3672 2603 00648R 元大S&P500反1 5025 0 1101 台泥 -3660 -20964 2888 新光金 4896 8081 2610 華航 -2550 -9252 0056 元大高股息 4439 138069 00636 國泰中國A50 -2396 -4215 2409 友達 2368 -9267 2324 仁寶 -2329 -17801 2891 中信金 2183 9011 1101B 台泥乙特 -2328 0 2308 台達電 2124 -150 2375 智寶 -2207 -1269 2002 中鋼 1960 18409 00677U 富邦VIX -2178 0 2412 中華電 1805 6526 2303 聯電 -2174 23534 2301 光寶科 1750 -1538 2603 長榮 -1798 10572 6116 彩晶 1742 5270 1314 中石化 -1664 -771 00850 元大臺灣ESG永續 1707 8784 2881 富邦金 -1479 1442 2313 華通 1561 11822 6153 嘉聯益 -1405 -5868 3034 聯詠 1485 3603 2330 台積電 -1353 23 00671R 富邦NASDAQ反1 1299 0 3037 欣興 -1045 -1107 2448 晶電 1290 7155 2344 華邦電 -1038 -2289 2890 永豐金 1161 9836 3231 緯創 -960 11573 2367 燿華 947 713 2376 技嘉 -833 -5242 00708L 元大S&P黃金正2 845 0 00739 元大MSCI A股 -825 -2272 2885 元大金 821 5927 2834 臺企銀 -796 -996 3481 群創 806 33455 6285 啟碁 -789 -4527 2883 開發金 759 12049 006205 富邦上証 -733 0 2353 宏碁 744 3011 1102 亞泥 -721 -5765 2887 台新金 726 7864 2323 中環 -714 -4500 00692 富邦公司治理 683 3414 2337 旺宏 -707 -12256 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股