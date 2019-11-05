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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月05日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
2317   鴻海                   14883     87802    00637L 元大滬深300正2        -61983         0  
00669R 國泰美國道瓊反1         9162         0    00672L 元大S&P原油正2        -50901         0  
00673R 元大S&P原油反1          8014         0    00655L 國泰中國A50正2         -5862         0  
00680L 元大美債20正2           7212         0    00642U 元大S&P石油            -3992         0  
00688L 國泰20年美債正2         6008         0    00633L 富邦上証正2            -3940         0  
00632R 元大台灣50反1           5388         0    2504   國產                   -3672      2603  
00648R 元大S&P500反1           5025         0    1101   台泥                   -3660    -20964  
2888   新光金                  4896      8081    2610   華航                   -2550     -9252  
0056   元大高股息              4439    138069    00636  國泰中國A50            -2396     -4215  
2409   友達                    2368     -9267    2324   仁寶                   -2329    -17801  
2891   中信金                  2183      9011    1101B  台泥乙特               -2328         0  
2308   台達電                  2124      -150    2375   智寶                   -2207     -1269  
2002   中鋼                    1960     18409    00677U 富邦VIX                -2178         0  
2412   中華電                  1805      6526    2303   聯電                   -2174     23534  
2301   光寶科                  1750     -1538    2603   長榮                   -1798     10572  
6116   彩晶                    1742      5270    1314   中石化                 -1664      -771  
00850  元大臺灣ESG永續         1707      8784    2881   富邦金                 -1479      1442  
2313   華通                    1561     11822    6153   嘉聯益                 -1405     -5868  
3034   聯詠                    1485      3603    2330   台積電                 -1353        23  
00671R 富邦NASDAQ反1           1299         0    3037   欣興                   -1045     -1107  
2448   晶電                    1290      7155    2344   華邦電                 -1038     -2289  
2890   永豐金                  1161      9836    3231   緯創                    -960     11573  
2367   燿華                     947       713    2376   技嘉                    -833     -5242  
00708L 元大S&P黃金正2           845         0    00739  元大MSCI A股            -825     -2272  
2885   元大金                   821      5927    2834   臺企銀                  -796      -996  
3481   群創                     806     33455    6285   啟碁                    -789     -4527  
2883   開發金                   759     12049    006205 富邦上証                -733         0  
2353   宏碁                     744      3011    1102   亞泥                    -721     -5765  
2887   台新金                   726      7864    2323   中環                    -714     -4500  
00692  富邦公司治理             683      3414    2337   旺宏                    -707    -12256  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股

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