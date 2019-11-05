研究：兩年前比特幣飆漲 是一位不知名大戶操控之結果

還記得兩年前比特幣衝上近 2 萬美元的火爆行情嗎？一項最新公布的研究認為，當時比特幣的價格飆升，幾乎都是某個大玩家操控的結果。

據德州大學教授 John Griffin 與俄亥俄州大學教授 Amin Shams，週一發表於金融學期刊《Journal of Finance》的報告中，研究了 2017 年 3 月到 2018 年 3 月的比特幣交易，分析超過 200GB 的數據後，做出結論，認為兩年前的比特幣飆漲是某個玩家人為操控的結果。

該報告認為，約有一半的比特幣漲幅都受到一個市場操縱布局的影響，它主要透過 Bitfinex 的穩定幣泰達幣 (Tether，USDT) 的買賣，達到操控價格的結果。USDT 主要的功能，應該是取代法幣在虛擬貨幣交易所進行交易，但此報告質疑，Tether 公司發行泰達幣時，並沒有以相對的美元資產做為支持。

報告指出，此一帳戶只在 Tether 增發泰達幣之後買入比特幣，並以此控制價格，研究教授質疑，操縱者如果不是 Bitfinex 交易所本身，那就是和 Bitfinex「非常頻繁」交易的某個大戶。

這並非 Tether 首度陷入類似爭論的核心。Tether 否認這些指控，總法律顧問 Stuart Hoegner 透過聲明表示，此論文存在基本的缺陷，所根據的數據也不夠充分，很可能是為了支持「寄生訴訟 (parasitic lawsuit)」而發表的。

當原告提起民事訴訟，僅依據刑事起訴書，或是公開管道的訊息時，這類訴訟被稱為寄生訴訟。

Griffin 表示，研究結果顯示，推動比特幣價格的不是幾千名投資人，只是一個大玩家。人們會驚訝地發現，他們將數十億美元交給他們不認識的人，那個人幾乎沒有受到任何監督。

Bitfinex 和 Tether 都在 2017 年收到美國商品期貨交易所 (CFTC) 的傳票，之後司法部也介入，針對是否使用 Tether 操縱比特幣進行刑事調查，但最終 CFTC 及聯邦檢察官並未提出任何指控。