比特幣又見單日3成以上漲勢 一度重回萬元關卡 市場多空激辯

中國國家主席習近平上週五 (24 日) 表示，要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口後，帶動比特幣與區塊鏈概念股大漲，比特幣一度突破 1 萬美元關卡，美股迅雷單日漲幅達到 107%，但激動情緒也在漲多之後回吐。

在習近平提出發展區塊鏈想法之後，週末期間比特幣由 7400 美元低點強升，一路突破 1 萬元關卡，僅花了 17 個小時時間，單日漲幅逾 32%；但隨後市場冷卻，半天時間內又跌至 9000 美元，但之後穩步向上。台北時間週一 (28 日)10:18，主要市場報價約 9680 美元，急升速降的行情引發市場多空激辯。

比特幣過去一週走勢 (圖表取自 Coindesk)

發展區塊鏈有助比特幣？

中國區塊鏈專家多數強調，中國發展區塊鏈不代表認同「炒幣」，自 2017 年 9 月，中國就已經將 ICO 定性為非法集資，並全面禁止虛擬貨幣交易，近來的努力集中於推動中國央行的數位貨幣。

中國銀法學研究會理事肖颯強調，區塊鏈技術的利好不等於對 ICO 及變相發幣的認可，投資人應謹慎觀察，不宜盲從。清華大學經濟管理學院數字金融資產研究中心主任羅玫認為，比特幣價格的短時上漲只是人們短時期過度反應，並不是政府強調的區塊鏈產業發展的實質。比特幣價格的短時上漲，是現在比特幣存量資金對消息的反應。

不過即使在習近平談話前比特幣處低點，仍有專家看好比特幣後市。上週廣受注意的比特幣分析師 PlanB 創立了所謂的 stock-to-flow(可用資產或儲備資產的數量除以每年生產的數量) 比特幣定價模型，並重申比特幣將在 2021 年聖誕節前，達到 10 萬美元。

2021 年至 10 萬美元？

基於不同的理由，今年早前，Morgan Creek Digital 共同創辦人 Anthony Pompliano 也預測，比特幣將在 2021 年達到 10 萬美元。

在中國提出加強發展區塊鏈後，Pompliano 在推特表示，世界領導人繼續以截然不同的方式，對新興技術做出反應。中國對區塊鏈技術的公開支持，將迫使美國和其他主要國家採用此一技術，也許會推動比特幣的發展。

《Coindesk》分析師依據線圖表示，在週末的強升之後，比特幣 2 天內價格升至 5 週的高點，並使價格拉升至 200 日均線之上，這說明價格有望進一步上漲。

(圖表取自 Coindesk)

Peter Schiff 是著名的黃金支持者、比特幣的反對者。他在週末強調，聯準會製造了比特幣泡沫，如同他們創造了網路泡沫及房地產泡沫。對於近日的價格變化，他認為，這是個頭肩頂的過程，若此一模式確立，比特幣將跌至 1000 美元。