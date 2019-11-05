母親遭網友惡意攻擊 郭台銘赴刑事局報案並發表聲明

有網友在臉書上惡意散播鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘母親搶救無效的不實消息，郭台銘今 (5) 日親赴刑事局報案提告並發表聲明，盼警方以及司法公權力能將該名網友繩之以法。

郭台銘聲明全文如下：

從我宣布參加國民黨內總統初選開始，各種黑郭言論和假新聞就傾巢而出，針對我、針對我的同仁、和我的支持者，辱罵恐嚇從來沒有間斷。在我不參與總統選舉後，黑郭言論卻變本加厲，說我欠債破產、甚至恐嚇我的小孩，詛咒我的母親。我很遺憾，選舉如此扭曲人性，上周已經透過幕僚提告，希望能遏止歪風。沒想到不到一個禮拜的時間，又有人訛傳我母親的假消息，這已經不是黑郭，而是極度惡質、泯滅人性的言詞。誰沒有母親，更何況我母親是我最大的支柱，國民黨的立委可以咒我被車撞死，但是任何人都不能詛咒我母親，因為沒有他，就沒有今天的我。

我相信我熱愛的中華民國，這個自由民主的國度，沒有人該為彼此的立場不同，遭受辱罵。如果藍、綠執政，都只是坐視不管，無法有效終止網路霸凌，那我要如何讓我的支持者，去支持兩黨推出的候選人呢?

今天，我決定站出來，向這些扭曲邪惡的網路言論、向這些躲在鍵盤後面，用偏激不實假消息，挑動社會對立的人宣戰。每個人都有免於恐懼的自由，我再也無法忍受少數人因為政治立場，撕裂社會，傷害台灣的真善美，我也呼籲，和我一樣身受其害的朋友們勇敢站出來，糾正錯誤，終結霸凌。