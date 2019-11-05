〈人才循環高峰會〉推大聯盟計畫打造台灣人才庫 未來有四大目標

數位轉型已成為各行業發展趨勢，資策會今 (5) 日攜手美國 ATD 人才發展協會、美國在台協會 AIT 共同推動人才循環大聯盟計畫 (TCA)，預計 5 年內促成 425 位產業人才海外見習，美國在台協會處長酈英傑表示，希望藉由計畫推動台灣人才流通，打造專業人才庫，未來也將朝 4 大目標努力。

酈英傑進一步表示，今年 4 月推出的人才循環大聯盟計畫 (TCA) ，是一項公私部門合作夥伴關係，目的在於培育與國際接軌，並精通數位科技的專業人才，未來有 4 大目標，首先，希望藉助台灣政府部門、學界及公民社會的領袖人物的經驗，協助未來世代發展，第二，預防人才流失，第三，協助台灣內部發展人才，幫助台灣轉型發展創新型經濟，第四，拓展台灣國際能見度。

副總統陳建仁表示，人才是未來發展的重要關鍵，如何育才、留才、攬才是台灣正面臨的問題，因此政府特別與美國在台協會 MIT 合作，全力推動產業全球化，並促進數位轉型國際人才培育，建立跨國人才庫與國際接軌，拓展台灣國際能見度，未來將完善各項制度，除了建立優質環境吸引人才，也要強化本土人才的國際經驗，擴大經濟規模，讓資源有效利用，打造台灣成為亞州軟實力的新典範。

今也邀請台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀以自身帶領台灣品牌成為國際企業的思維與人才規劃，進行演講分享。