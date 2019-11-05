闢謠撤換傳言 習近平信任林鄭月娥執政表現

根據陸媒報導昨 (4) 日晚，中國國家主席習近平在上海會見出席第二屆中國國際進口博覽會的香港特首林鄭月娥。會中習近平表達信任林鄭月娥在近 5 個月來香港社運中的執政表現，並強調停止暴亂、恢復秩序仍然是香港目前最重要的任務。

中國國家主席習近平 (圖片: AFP)

習近平在聽取林鄭月娥關於香港近期局勢的匯報之後，他指出，香港「送中修例」風波已持續 5 個月，林鄭月娥帶領特區政府恪盡職守，努力穩定局面。中國中央政府高度信任林鄭月娥的執政成效，並對其執政團隊的工作內容充分肯定。停止目前香港社會暴亂，恢復秩序是香港目前首重任務。

此外，習近平進一步表達希望香港各界人士貫徹「一國兩制」方針和基本法，齊心協力，共同維護香港的繁榮穩定。

習近平會見林鄭月娥此舉，似乎正是為撤換林鄭月娥的傳言闢謠。由於香港社運暫時未見停止跡象，且暴力流血事件持續不斷，林鄭月娥遭到撤換的聲音不絕於耳。

而在 11 月 6 日林鄭月娥將與中國國務院副總理韓正會面，外界猜測可能是中國政府將對香港事務有新的指令。不過此時習近平出面「聲援」，似乎有意澄清外界的猜疑。

同時，昨日香港警察舉行的每日記者會因有記者頭戴抗議標語「查警暴、止警謊」而取消，改用臉書直播。內容公布從 11 月 1 日起至今共逮捕 325 人，年齡介於 14～54 歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器等罪名，有 12 名警員在行動中受傷。

