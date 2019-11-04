友達庫藏股提前執行完畢 執行率100%

面板大廠友達 (2409-TW) 今年受到全球景氣、產業競爭壓力下，營運衰退，經營團隊睽違 17 年再宣布執行庫藏股護盤，今 (4) 日公告表示，庫藏股提早執行完畢，共買回 12.5 萬張，買回總金額 10.13 億元，平均買回價格 8.11 元，執行率 100%。

友達 9 月宣布擬買回 12.5 萬張庫藏股，買回期限為 9 月 10 日至 11 月 9 日，這是友達相隔 17 年再度實施庫藏股，友達本次提早宣布庫藏股執行完畢，累計已持有 12.5 萬張，占已發行股數比例 1.3%。

友達董事長彭双浪日前法說會表示，展望今年，總體經濟影響終端消費，新產能開出也造成產業壓力，第 4 季後期將進入傳統淡季，預期供需失衡狀況將持續，將適度調整產能利用率，並利用年底進行歲修、新產品試產。

彭双浪進一步表示，進入面板產業傳統淡季，預期供需失衡狀況將持續一段時間，將適度調整產能，並加速新產品開發，對於近期市場傳出，部分面板廠將調節產能，預期將有助改善供需失衡現象。

友達第 3 季營收 700.53 億元，持平上季、年減 13.56%，毛利率 -0.39%，由正轉負，營益率 - 7.76%，稅後虧損 39.87 億元，每股虧損 0.41 元，累計今年前 3 季營收 2068.23 億元，年減 10.3%，毛利率 0.94%，年減 9.49 個百分點，營益率 -6.75%，稅後虧損 103.57 億元，每股虧損 1.08 元。