全台首檔富裕國家債券基金 鎖定中東海灣國家債券

鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2019年11月4號17點51分

全球政經環境變動加劇、負利率債券規模越滾越大，債券投資人面臨資產價格波動、收益縮水的雙重考驗，第一金投信表示，目前市場上的債券，都是有舉債的國家，但是該公司率先採用 IMF 獨有的 NFA 評分機制，推出全台首檔富裕國家債券基金，鎖定中東海灣國家的債券，債信品質遠高於負債國。

第一金全球富裕國家債券基金擬任經理人黃子祐表示，NFA（國外淨資產）機制由 IMF（國際貨幣基金組織）提出，用來衡量一國的富裕程度。而以 NFA 除以 GDP（國內生產總值）計算出評估的指標，可以進一步了解，當面臨國際資金大舉抽離時，抵抗風險能力高低。

就全球 109 個主要國家中，NFA/GDP 為正值的富裕國共 31 個，平均數值達 106%，遠高於負債國的 - 54%。其中，又以油元資產龐大的中東海灣國，包括：科威特、阿拉伯聯合大公國、卡達、沙烏地阿拉伯等，數值都超過 140%，擠身全球前 10 大。

觀察近 10 年，全球富裕國的國外淨資產從 10 兆美元倍增到 18.2 兆美元，反觀負債國淨債務從 - 11.6 兆美元擴大到 - 18.8 兆美元，債務越滾越大。因為有雄厚的財富做保障，富裕國的國家信評，平均落在 A+，遠勝負債國的 BB+。

除了債信品質好之外，黃子祐指出，富裕國債市平均收益水準約 3%，與負債國差異不大。整體而言，採用 NFA 機制能剔除高風險國家，大幅降低違約風險，並篩選出高 CP 值的債券，幫助投資人防護、收息同步到位。

黃子祐強調，第一金投信即將發行的全球富裕國家債券基金，至少 7 成配置在 NFA 機制與價值評估模型精選出的富裕國家債券，並聚焦在各國政府、國營企業發行的主權、類主權債，合計占 8 成，藉此兼顧收益價值與資產品質。