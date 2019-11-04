砷化鎵廠10月營收 穩懋23.24億元再創新高 宏捷科創41個月新高

砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 今 (4) 日公布 10 月營收達 23.24 億元，月增 1.38%、年增 67.01%，連 4 個月營收突破 20 億元大關，續創歷史新高紀錄，宏捷科 (8086-TW) 也公布 10 月營收達 2.53 億元，月增 6.61%、年增 127.66%，同樣創下 41 個月以來新高。

穩懋 10 月營收達 23.24 億元，月增 1.38%、年增 67.01%，累計今年前 10 月合併營收 167.69 億元，年增 15.84%，總經理陳舜平日前表示，受惠手機客戶強勁需求，在手機晶片、WiFi、VSCEL 需求、出貨提升，預期新機需求將延續至第 4 季，基礎建設也可望延續上半年動能，第 4 季營收可望季增 5-7%，毛利率維持第 3 季水準，全年營收可望年增逾 2 成。

陳舜平表示，穩懋目前產能利用率達 95%，看好未來 5G、VSCEL 需求，下一波擴產計畫進行中，相關機台第 4 季持續進駐，預期明年第 2 季就能開始貢獻營收，屆時月產能將增加 5000 片，達每月 41000 片，預期未來隨著 5G 通訊發展需求升溫，手機功率放大器 (PA)、VSCEL 將成未來兩大營運動能。

宏捷科 10 月營收達 2.53 億元，月增 6.61%、年增 127.66%，創下 41 個月以來新高，累計今年前 10 月合併營收 16.79 億元，年增 4.69%。

宏捷科近年積極開發自有射頻元件、VSCEL 技術，法人表示，中國去美化效應持續發酵，宏捷科積極進行產線去瓶頸，預期第 4 季在亞洲客戶需求帶動下，手機功率放大器 PA、VCSEL 動能持續，加上明年新廠即將完工，有助訂單、產能利用率持續提升，推升營運表現。