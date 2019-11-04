台股翻越11500點 投信：大選行情助攻台股可望旺到明年Q1

台股今 (4) 日在外資買超下，大漲 157 點翻越 11500 點關卡，施羅德投信表示，在全球接力量化寬鬆加上明年元月大選行情推波助瀾，預估到明年第 1 季外資仍可繼續回補台股，股價淨值比可望挑戰 1.7 倍。

施羅德投信指出，根據歷史經驗，每逢總統大選前三個月到選後一個月，台股上漲機率平均約 4 到 6 成，研判自第 4 季開始，台股可望在選前政策做多下保持上漲動能。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光指出表示，近期全球股市面臨漲多拉回，因此台股如跟著修正，可視為進場買點，至於投資標的部分，包括 5G 產業、自動化、AI 題材與休閒產業等，可望成為這波台股投資亮點。

詹祖光表示，美中貿易戰帶動電子轉單效應，加上外資擴大買超規模，光是 10 月買超規模就達千億元，推升台股站上 29 年新高，表現優於新興市場指數與亞洲主要股市。

在基本面部分，詹祖光分析，受華為拉貨與去美國化效應影響，帶動亞洲科技股今年獲利上修，在 9 月首次變為正成長，台股也擺脫連續五季獲利衰退的局面，自第 4 季開始正成長，預計至少可持續至明年年上半年。

從資金面來看，包括美國、歐元區、澳洲等 19 個央行或降息或進行寬鬆貨幣，美國聯準會、歐洲央行、日本央行等全球三大央行今年 8 月起轉為淨印鈔，台股也揮別 8 月的低迷自 9 月開始呈現外資淨買超。

詹祖光指出，台股殖利率 4.38% 仍優於韓國、新加坡等亞洲四小龍與其他成熟國家，且目前台股評價並不算貴，股價淨值比約 1.62 倍，與長期平均相同。在全球資金寬鬆之下，預估外資將持續回補台股，有機會往上挑戰 1.7 倍。