【運達投顧】操作有依據漲跌無所畏懼



美國股市大漲創高台股也跟著雨露均霑，相對於亞洲其他的市場，台股因為有護國神企台積電 (2330) 的關係，吸引了大量的資金來到台灣，加上聯準會降息釋放出更多閒錢來到股市當中，這些錢不能只在美國股市，必須分散投資到其他市場來，台股因為殖利率高加上有選舉加持的關係，成為外資的首選市場。

指數雖然很強悍，但是個股間的結構不一樣，上市櫃上漲家數合計一千家，下跌家數也高達七百家，代表指數上漲的過程中，還是有股票被逢高獲利了結，資金的流向決定未來行情方向，能掌握到資金轉入的族群，才能夠維持著長期穩健正報酬。今天資金轉入的方向在資產族群，國產 (2504) 今日亮燈鎖住漲停板，手握南港的 6500 坪土地已經完成都更申請，未來有 4000 坪的土地可以改建成商辦大樓，土地一旦重估價值增值空間相當驚人。上週因為被處置的關係股價震盪整理，今天恢復正常交易後股價也立即反應應有的價值，高跟低不存在，股市最終還是會反應該有的 EPS。

台股還有相對低估的族群就在半導體設備族群，台積電提高了資本資出，並且提高本土的設備使用，台灣的半導體設備族群因為中美貿易大戰的關係，股價也受到相當程度的影響，隨著中美間的停火，三星也再度啟動記憶體晶片的投資計畫，相關的設備族群需求量也將谷底反彈，而大多的半導體設備股今年來漲幅都非常小，以龍頭的半導體設備京鼎 (3413) 來觀察，九月份營收還是比去年衰退將近一成的幅度，十月份營收公布時將是重要的多空轉折時機。相關的設備族群包括了弘塑 (3131)、帆宣(6196)、閎康(3587) 都具備谷底轉強的機會，波段強勢股買在短線上弱勢的時候。

※以上內容由洪任浚分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

