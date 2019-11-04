【群益投顧】指標三王領軍帶動指數走揚 類股百花齊放

一、盤勢分析

美股前一個交易日因非農就業數據優於市場預期， 激勵四大指數全面走揚。今 (4) 台股跳空開高 52 點， 盤中指標三王台積電、鴻海、大立光同步勁揚， 加上國泰金、遠東新等權值股上漲推動指數走升，終場加權指數上漲 157.32 點，成交量 1566.05 億元。盤面上以蘋概、光學鏡頭、資產概念、光通訊、半導體的材料設備廠表現相對強勁。

二、盤勢預估

外資買盤慣性持續， 權值股輪漲帶動指數走揚， 其中官股行庫並未隨台股創高有明顯調節持股之跡象。從籌碼面觀察， 由於本波加權指數走升係因法人買盤所推動，目前大盤融資餘額約 1400 億元，相較於去年 6 月最高來到 1900 億元， 整體籌碼尚屬安定， 因此指數在外資買盤動能未變之前， 預估大盤仍以下檔短期均線為支撐維持盤堅向上格局。截至今日加權指數今年以來漲幅逾 18.8%，綜觀所有上市櫃公司漲幅優於大盤的家數不到整體的三分之一比例， 顯示今年以來操作採順勢交易相較於抓跌深反彈股更有利於賺取資本利得， 短線操作上建議在邁入旺季的主流類股中，掌握技術面為多頭架構格局、法人買盤加溫之個股逢拉回至短期均線時順勢佈局。

盤面資產概念股中， 國產 (2504) 今年前 3 季稅後純益 2.99 億元， 年增 1.2 倍， 在南港都更案獲得北市府核定外，國產處分轉投資的福建龍岩水泥廠， 其處分利益約新台幣 4.8 億元於本季入帳， 將持續挹注今年業績表現， 激勵今日股價攻上漲停。南港 (2101) 本業輪胎切入高效能四季胎、高端競技胎以優化產銷組合， 業外在世界明珠開發案將出售部分商辦樓層挹注獲利表現， 今年累積前 3 季稅前盈餘年成長 2.7 倍， 股價維持高檔震盪。

今日光學鏡頭的大立光 (3008)、玉晶光(3406) 股價同步走揚，新鉅科(3630) 則受惠於非蘋手機的多鏡頭趨勢帶動拉貨動能， 10 月營收年增 1.1 倍， 加上第 4 季屏下指紋辨識系統營收占比提升，產銷組合優化將提升獲利表現。

個股焦點中， 鴻海 (2317) 今年累積前 9 月合併營收年增 3.3%，受惠於蘋果新機熱銷， 旗下工業富聯第 3 季淨利季增 80.8%， 加上鴻海持有超過 60% 股權的富智康於第 3 季虧損大幅收斂， 皆有利於鴻海下半年業績表現回溫。鴻海將於 11/13(三)舉辦法說會， 外資近 15 個交易日連續買超加碼佈局， 帶動近期股價勁揚。

三、強勢股

電子： 聯詠 (3034) 、神準 (3558) 、可成 (2474)、致伸 (4915)。非電：國產 (2504)、宅配通 (2642)、喬山 (1736)、鈺齊 - KY(9802)。

◆本文係研究員對大盤之看法， 僅供參考， 不做進出依據

