發行至今 高盛已藉Apple Card貸出100億美元

根據高盛 (GS-US) 最近申報的監管文件，截至目前為止，高盛已向蘋果 (AAPL-US) 客戶提供了約 100 億美元的貸款。

蘋果在 8 月宣布與高盛合作推出信用卡，稱之為 Apple Card，而隨著這張新卡的推出，某些沒有信用記錄或信用分數低於平均水平的用戶也成了第一批會員。申報文件顯示，截至 9 月 30 日，高盛已借出約 100 億美元，客戶的未償餘額為 7.36 億美元。

Apple Card 以蘋果為名，透過高盛發行，在萬事達卡 (MS-US) 的交易網路上運作。它僅適用於 iPhone 用戶，並且與其他任何信用卡都類似，可以在所有正常交易地點利用實體卡或者手機內建 Apple Pay 功能，進行非接觸式付款。

該卡是高盛自 2016 年建立其網路 Marcus 品牌後，最新涉足的零售消費性業務。Marcus 提供無擔保個人貸款，包括處理信用卡債務的消費者。

隨著蘋果成為市場的焦點，高盛放慢了 Marcus 的成長，後者放貸餘額保持在 48 億美元左右。

野村證券分析師在 8 月的一份報告中預測，假設它提供 350 美元的信貸額度給該客戶，並且該人每年花費 5000 美元，在實際年利率 18.5% 之下，高盛要想在 Apple Card 客戶上達到收支平衡需要 4 年時間。分析師寫道，蘋果公司希望「盡可能批准更多 iPhone 客戶申請，從而有效地讓高盛必須批准信用評級低於平均水平的個人的申請」。

高盛財務長 Stephen Scherr 在 10 月的財報電話會議中表示，隨著該公司強化對以科技為主合資項目和包括該公司第一張信用卡 Apple Card 還有鎖定一般消費者的網路品牌 Marcus 在內的「4 個關鍵項目」，高盛對員工薪資預計也將逐步降低；在最近一季中，每名員工的平均薪資為 72249 美元，低於去年同期的 83168 美元。